Ilsemann: „Seldewasser könnte durch die Northeimer Innenstadt fließen“

Von: Niko Mönkemeyer

Hier floss bis 1902 regelmäßig Wasser: Eckhard Ilsemann schlägt vor, das abfließende Wasser aus den Wallteichen zum Teil überirdisch durch die Northeimer Innenstadt fließen lassen – vielleicht auch durch die Wassergasse. © NIKO MÖNKEMEYER

FDP-Fraktions-Chef Eckhard Ilsemann schlägt Ideensammlung für Gestaltung der Innenstadt vor.

Northeim – Die Northeimer Wassergasse könnte künftig wieder ihrem Namen alle Ehre machen, wenn die Teiche der Northeimer Wallanlagen wieder aus der Seldequelle gespeist werden und das überschüssige Wasser zum Teil an der Oberfläche durch die Northeimer Innenstadt in Richtung Rhume geleitet wird. Das kann sich zumindest der Northeimer FDP-Ratsherr Eckhard Ilsemann vorstellen.

„Natürlich ist das im Moment nur eine vielleicht auch etwas verrückte Idee“, räumt er schmunzelnd ein. Aber er ist überzeugt davon, dass genau solche Ideen vor dem Hintergrund der geplanten Umgestaltung der Northeimer Innenstadt jetzt gefragt sind.

„Und die müssen nicht nur aus der Verwaltung und aus dem Rat, sondern vor allem von den Bürgern kommen“, sagt Ilsemann. Er sei davon überzeugt, dass in Bezug auf die Neugestaltung des Münsterplatzes die Akzeptanz in er Bevölkerung größer wäre, wenn man die Bürger frühzeitig im Rahmen einer Ideensammlung beteiligt hätte. Deshalb schlägt er genau das für den Umgang mit dem Wasser aus der Seldequelle vor. Denn das sei zu schade, um es aus den Teichen einfach in die Kanalisation fließen zu lassen.

Klar ist aus seiner Sicht, dass der Ratsbeschluss, das Wasser der Seldequelle wieder in die Innenstadt zu leiten und so die Wallteiche mit Frischwasser zu versorgen, so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte. Allerdings hält er nichts davon, vorher die beiden westlich der Wieterstraße gelegenen Teiche wie jetzt vorgesehen zu entschlammen. „Der Schlamm ist nicht das Problem“, betont Ilsemann. „Das Problem sind die Fische, und die müssen entweder wie früher regelmäßig abgefischt werden oder ganz aus den Teichen verschwinden. Wenn dann das Frischwasser aus der Selde in die Teiche fließt, reguliert sich das alles von ganz allein.“

Im nächsten Doppelhaushalt seien derzeit 500 000 Euro für die Entschlammung der Teiche für 2026 vorgesehen, weiß Ilsemann. „Dieses Geld sollten wir lieber als Eigenbeteiligung der Stadt verwenden, um die Innenstadt mithilfe der Selde attraktiver und klimafreundlicher zu gestalten.“ Entsprechende Förderprogramme, für die sich die Stadt Northeim bewerben könnte, gebe es dafür reichlich. Für Ilsemann wäre es auch denkbar, das Wasser aus den Teichen über die Kurze Straße zu leiten, wo es teilweise verborgen, aber teilweise auch an der Oberfläche als flaches Rinnsal in Richtung Breite Straße fließt. „Dort könnte man dann einen Teil in Richtung Münster und den anderen in Richtung Markt leiten“, beschreibt Ilsemann eine weitere Überlegung. „Vielleicht ließe sich damit dort dann sogar ein neuer Graf-Otto-Brunnen betreiben.“

Dass der Selde irgendwann mal das Wasser ausgehen könnte, glaubt Ilsemann nicht – erst recht, nachdem er kürzlich herausgefunden hat, dass der Bach nicht nur aus der Quelle selbst und aus Richtung der Northeimer Schwefelteiche gespeist wird (wir berichteten). „Im Bereich der Kfz-Schule gibt es noch einen weiteren kleineren Zulauf aus Richtung Wilhelmswiese“, so Ilsemann. „Die Selde hat somit noch eine dritte Quelle, aus der ständig Wasser fließt.“ (Niko Mönkemeyer)