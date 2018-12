Im 20-Minuten-Takt von Northeim nach Göttingen

Morgens und nachmittags verkehren künftig mehr Züge zwischen Northeim und Göttingen. Grund ist die Reaktivierung der Ilmebahnstrecke zwischen Salzderhelden und Einbeck Mitte.

Ab Sonntag, 9. Dezember, verkehren wieder Züge auf der 4,4 Kilometer langen Strecke. Zwischen Einbeck und Göttingen fahren von da an morgens zwischen 6 und 8 Uhr drei und zwischen 15 und 18 Uhr vier Züge von der Bier- in die Unistadt. In der Gegenrichtung sind es morgens zwei und nachmittags fünf Direktverbindungen zwischen den beiden Städten. In der übrigen Zeit wird es zwischen Einbeck Mitte und Salzderhelden einen stündlichen Pendelverkehr geben, der einen kurzfristigen Anschluss an die Metronomzüge nach und aus Göttingen bietet.

Nach Mitteilung der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) ergibt sich durch die zusätzlichen Züge morgens und nachmittags zusammen mit den übrigen bestehenden Verbindungen zwischen Northeim und Göttingen ein 20-Minuten-Takt. „Wir haben den Personenverkehr bis Ende 2029 bei der DB Regio AG bestellt“, betont LNVG-Chefin Carmen Schwabl. Die LNVG finanziert den Betrieb der Strecke. Schwabl lobt die Ilmebahn: „Der Abschnitt wurde in Rekordzeit ertüchtigt.“ Die Strecke hatte sich 2015 Im Rahmen einer Landesinitiative zur Reaktivierung stillgelegter Bahnlinien qualifizieren können. Die Modernisierungen der Strecke kosteten 9,2 Millionen Euro, finanziert von Land, Landkreis und Stadt Einbeck.

Allerdings sollen die Direktverbindungen ohne Umsteigen zwischen Einbeck und Göttingen zunächst nur bis zum 8. Juni nächsten Jahres bestehen. Dann werden sie laut LNVG bis zum Fahrplanwechsel am 7. Dezember 2019 ausgesetzt. Grund seien ICE-Züge, die wegen Bauarbeiten auf der Schnellbahnstrecke auf die alte Nord-Süd-Strecke zwischen Göttingen und Hannover umgeleitet werden.

Kostenlose Sonderfahrten

Die feierliche Eröffnung der seit 1984 nicht mehr regelmäßig von Personenzügen befahrenen Strecke zwischen Salzderhelden und Einbeck Mitte findet am Samstag, 8. Dezember, statt. Nach der Premierenfahrt, mit geladenen Gästen, gibt es zur Feier des Ereignisses an diesem Tag kostenlose Sonderfahrten für jedermann zwischen beiden Haltepunkten.

Die Abfahrtszeiten sind

• ab Einbeck Mitte um 13.13, 14.13, 15.13 und 16.13 Uhr und

• ab Salzderhelden um 13.35, 14.35 und 15.35 Uhr.

Die Fahrzeit beträgt jeweils sechs Minuten.

Werktags werden laut Landesnahverkehrsgesellschaft zwischen Einbeck Mitte und Salzderhelden von 5.30 Uhr bis 21 Uhr Züge pendeln, samstags erst ab 7.30 Uhr, sonn- und feiertags ab 8.30 Uhr.