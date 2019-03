Im Landkreis Northeim soll das Erdkabel unter die Freileitung

Das hat Netzbetreiber Tennet der HNA auf Anfrage bestätigt. Da greife das Bündelungsgebot, sagte Unternehmenssprecher Mathias Fischer.

Das Bündelungsgebot geht aus dem Bundesnaturschutz- und dem Raumordnungsgesetz hervor. Es besagt, dass neue Stromleitungen möglichst entlang von bestehenden sogenannten Linien-Infrastrukturen verlaufen sollen. Das können bestehende andere Stromtrassen sein, aber auch Bahnstrecken oder Autobahnen.

Für einen Trassenverlauf entlang der Autobahn 7 oder der ICE-Strecke hatte sich jüngst erneut der Northeimer CDU-Kreisverband ausgesprochen. Er geht davon aus, dass Tennet die beiden Trassenführungen zusammengelegt habe, um Planungskosten zu sparen.

Mit welchen Kabelstärken Suedlink eines Tages gebaut wird, ist nach Fischers Worten noch offen. Je nachdem, mit was für Kabeln die Strecke entsteht, seien ein oder zwei parallel verlaufende Gräben für die Verlegung erforderlich.

Tennet hat nach seinen Worten bereits 1500 Kilometer Gleichstromkabel (wie bei Suedlink vorgesehen) verlegt, insbesondere zur Anbindung der Offshore-Windparks in der Nordsee an das Stromnetz. Das Unternehmen habe somit die entsprechenden Erfahrungen, die Eingriffe in den Boden für die Kabel so gering wie möglich zuhalten.

Das Landvolk befürchtet auf den betroffenen Äckern dauerhafte Ertragseinbußen durch die Bauarbeiten, aber auch durch die von den Kabeln ausgehende Wärmebelastung des Bodens.

Der Planungskorridor (im Bild markiert durch die gelben Linien in der Karte) für die von Tennet ausgewählte Vorzugstrasse der 500-kV-Leitung für Suedlink verläuft nahezu deckungsgleich mit der Trasse der bereits im Bau befindlichen die 380-kV-Leitung (blaue Linie in der Karte).

+ Verlauf von 380-kV-Leitung und des Planungskorridors für die Suedlink-Trasse. © Tennet

Suedlink trifft nördlich von Einbeck auf die Trasse die Höchstspannungs-Freileitung, die nach ihrer Fertigstellung von Wahle (Landkreis Peine) nach Mecklar (Kreis-Herfeld-Rotenburg) führen soll. Abgesehen von einem kleinen Bereich südwestlich von Einbeck folgt der Suedlink-Korridor bis Großenrode der geplanten 380-kV-Leitung, die dort in Richtung Umspannwerk Hardegsen nach Südwesten abbiegt. Die Suedlink-Trasse führt weiter in südlicher Richtung zwischen Lütgenrode und Wolbrechtshausen hindurch in den Landkreis Göttingen Die als Freileitung geplante 380-KV-Leitung wird Wechselstrom transportieren. Die 500-kV-Leitung ist als Gleichstromkabel geplant. Sie soll als Erdkabel verlegt werden. Wie dicht die beiden Kabel nebeneinander verlaufen werden, steht noch nicht ganz fest. In der Regel werden es wenige hundert Meter sein. Der Planungskorridor für die Suedlink-Trasse ist 1000 Meter breit. In Bereichen, wo die 380-kV-Leitung in der Mitte des Planungskorridors liegt, ist entsprechend ein Abstand zwischen null und 500 Metern möglich. Dort, wo die Freileitung am Rand des Planungskorridors liegt, wären bis zu 1000 Meter Abstand möglich.