Erzieher werden im Kreis Northeim verzweifelt gesucht

Northeim. Der bundesweite Mangel an Erzieherinnen und Erziehern ist auch im Landkreis Northeim deutlich zu spüren.

Viele Träger von Betreuungseinrichtungen suchen händeringend nach Fachpersonal. Es gibt Dutzende an offenen Erzieherstellen.

Wie schwierig die Suche ist, davon kann Peter Slawik. Vizechef des Kirchenkreisamts Northeim und Leiter der dortigen Personalabteilung, ein Lied singen. Sein Amt betreut personell 19 kirchliche Kindertagesstätten im ev. Kirchenkreis Leine-Solling. In diesem Jahr habe es 65 Stellenausschreibungen für neue pädagogische Mitarbeiter gegeben, zehn Stellen seien noch immer unbesetzt.

Und die Schere zwischen Personalangebot und Nachfrage gehe immer weiter auseinander, so Sklawik. Zum einen würden allein drei Jahren etwa 30 Erzieherinnen in den Ruhestand gehen, zum anderen gebe es immer mehr Kita- und insbesondere Krippengruppen, und auch die Zahl der Langzeiterkrankten steige. Andererseits fehle es an genügend Nachwuchs.

Das bestätigen Berechnungen des Bundesfamilienministeriums, dass den Erzieher-Mangel bundesweit bis 2025 auf 190.000 hochrechnet und ein 300-Millionen-Euro-Programm für die Einführung einer Ausbildungsvergütung für angehende Erzieher bis 2022 aufgelegt hat. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft spricht sogar von einem Bedarf von 600.000 Erziehern bis 2025.

Auch die Stadt Northeim, die sechs Kitas und zwei Horte betreibt, wird der Mangel bestätigt, zwar nicht in der Stammbesetzung aber im Vertretungspool. Aktuell habe man eine sozialpädagogische Fachkraft und zum Januar 2019 einen weiteren Erzieher eingestellt. Es bestehe aber immer Bedarf an Vertretungskräften“, so ein Sprecher.

Im Raum Uslar sucht insbesondere der DRK-Kindergarten Volpriehausen dringend Fachpersonal. (goe)

