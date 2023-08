Im Landkreis Northeim werden Insekten gezählt

Naturschutzbund-Aktion

+ © Michael Sieber Die Lupe kann beim Insektenzählen hilfreich sein. Es geht aber auch ohne. © Michael Sieber

Insekten sind wichtig. Sie übernehmen zahlreiche Funktionen, auch für den Menschen. Leider sinkt der Bestand. Der Naturschutzbund (Nabu) ruft zur zweiten Insektenzähl-Aktion im Landkreis Northeim auf und ermutigt dazu, sich mit den Sechsbeinern auseinanderzusetzen.

Northeim – Im Landkreis Northeim werden wieder Insekten gezählt. Nach der ersten Zählaktion im Juni soll der Nabu-Insektensommer nun von Freitag, 4. August, bis Sonntag, 13. August, in die zweite Runde gehen, heißt es in der Presseankündigung.

Dann gilt: Augen auf und alles zählen, was sechs Beine hat. Denn Insekten seien extrem wichtig, teilt der Naturschutzbund (Nabu) mit.

Und warum sollen die Insekten überhaupt gezählt werden? Weil sie Nutzpflanzen bestäuben, eine Nahrungsquelle für andere Tiere darstellen und nicht zuletzt für eine bessere Bodenqualität und Aasbeseitigung sorgen, lautet die Antwort des Nabu. Mitmachen ist nach Nabu-Angaben einfach: Man sucht sich einen ruhigen Platz in der Natur, zum Beispiel im Garten, im Park, auf dem Balkon, der Wiese oder im Wald. In einem Radius von etwa zehn Metern vom eigenen Standpunkt aus werden dann eine Stunde lang alle Insekten erfasst.

Gemeldet werden die Beobachtungen per Online-Formular oder mit der kostenlosen Web-App „Nabu Insektensommer“. Beide Meldewege sind unter insektensommer.de abrufbar.

Der Nabu hat für die Zählaktion sogenannte Kernarten ausgewählt, um die Vielfalt der Insekten etwas überschaubarer zu machen.

Für die Zählung im August sind dies neben der Blaugrünen Mosaikjungfer, die Ackerhummel, die Blaue Holzbiene, das Heupferd, der Kleine Fuchs, der Schwalbenschwanz, der Siebenpunkt-Marienkäfer und die Streifenwanze.

Ein weiteres Hilfsmittel sei zudem die Entdeckungsfrage „Kannst du Hummeln am Hintern erkennen?“. Wer zum ersten Mal in die Welt der Insekten eintaucht, könne sich auf die drei Arten Erdhummel, Ackerhummel und Steinhummel konzentrieren.

Insekten tummeln sich laut Nabu an den verschiedensten Orten, im Garten, im Wald, auf der Wiese und am See – aber auch im Wasser. Ihre Bestände seien jedoch massiv zurückgegangen, heißt es weiter.

Um den heimischen Garten insektenfreundlicher zu gestalten, würde es zum Beispiel helfen, weniger zu mähen oder weniger Unkraut zu jäten. „Wilde Ecken“, Totholzhaufen und insektenfreundliche Pflanzen würden dagegen Lebensraum und Nahrungsquellen für die gefährdeten Sechsbeiner bieten. (Svenja Heckerott)