Imker: „Bienen sind sanftmütig“

Northeim. Keine hektischen Bewegungen und – ganz wichtig – kein starkes Parfüm und vor allem keine Alkoholfahne: Das sind eigentlich schon die wichtigsten Verhaltensregeln, die man beachten sollte, wenn man sich den Bienenstöcken der beiden Northeimer Hobbyimker Anskar Lürig und Oliver Tschirner in Nachbarschaft zur Northeimer Wilhelmswiese nähert.

„Bienen sind ganz sanftmütige Tiere“, sagt der 46-jährige Lürig, der seit 2017 zusammen mit seinem Freund Oliver Tschirner (50) imkert. Natürlich sind beide schon mehrfach gestochen worden. Anfangs habe das auch echt weh getan. Aber: „Irgendwann gewöhnt man sich daran“, sagt Lürig.

Die Idee zur Imkerei hatte 2016 Oliver Tschirner. Der Polizeibeamte ist familiär vorgeprägt, denn schon sein Vater hatte mehrere Bienenvölker im Garten. „Irgendwann hatte ich dann die Idee vom eigenen Honig“, sagt Tschirner. Und weil er davon überzeugt war, dass er mit seinem besten Freund Anskar nicht nur Pferde stehlen, sondern bestimmt auch imkern kann, schenkte er ihm 2016 die Teilnahme an einem Imker-Lehrgang.

Natürlich nahmen beide zusammen teil und legten die praktische und theoretische Prüfung erfolgreich ab. Dann sollte es 2017 losgehen: Tschirner hatte vor, von einem Imker, der seine Zucht aufgeben wollte, die Bienenvölker zu übernehmen. Doch die überlebten den nächsten Winter nicht.

„Also haben wir drei Völker gekauft und einfach angefangen“, erzählt Tschirner. Und die beiden waren sehr erfolgreich: Schon bei der ersten Ernte kamen 130 Kilogramm Honig zusammen.

Aus den drei Völkern wurde neun so genannte „Ableger“ genommen, erklärt Lürig, sodass die beiden Hobbyimker jetzt neun Völker haben. Nicht alle Völker haben den vorigen Winter überlebt.

Lürig und Tschirner sind total glücklich mit ihrem Hobby, sagen beide übereinstimmend. „Man kann einfach gut abschalten, weil Bienen eine Welt für sich sind, in die wir für eine gewisse Zeit abtauchen können“, sagt Lürig. Außerdem betrachte man Umwelt und Natur mit ganz anderen Augen, ergänzt Tschirner. „Wir gucken zum Beispiel immer, was gerade blüht“. Nicht alle Blüten vor allem in Privatgärten seien geeignet für Bienen, weil sie keinerlei Nahrung böten. Geranien gehören laut Tschirner dazu.

Die aktuelle Diskussion um das Bienensterben verfolgen beide natürlich auch. „Zum Glück haben wir hier aber überhaupt keine Probleme“, betont Tschirner. Bienen würden hier in der Region noch ausreichend Nahrung finden, sind beide überzeugt.

Aufmerksam beobachten die beiden Hobbyimker auch immer die Wetterlage: „Kurz vor einem Gewitter haben die Bienen schlechte Laune“, sagt Tschirner. Dann ist man halt ein wenig vorsichtiger. „Aber sonst sind Bienen sehr sanftmütige Tiere“, ergänzt Anskar Lürig.

Und wenn er doch mal gestochen wird? „Dann ärgere ich mich, weil ich ja irgendwas falsch gemacht habe.“