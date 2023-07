Immer weniger Ärzte im Kreis Northeim

Von: Rosemarie Gerhardy

Der Versorgungsgrad mit Haus- und Fachärzten verschlechtert sich im Landkreis Northeim zusehends, was die Zahlen der Kassenärztlichen Vereinigung (Hintergrundkasten) belegen. Beispielsweise liegt der Versorgungsgrad bei den Hautärzten aktuell bei nur 87,4 Prozent. Alle sind älter als 55 Jahre. So ist es dringend geboten, neue Ärzte zu gewinnen, die sich mit ihrer Praxis im Landkreis niederlassen.

Northeim – Diese Entwicklung hat auch der Northeimer Kreistag erkannt und bereits in seiner Sitzung im Dezember ein Stipendien-Programm für Medizinstudenten beschlossen. Die angehenden Mediziner, jeweils zwei pro Jahr, sollen sich anschließend verpflichten, vier Jahre im Landkreis zu praktizieren.

Doch bislang ist wenig passiert. Wie die Kreisverwaltung auf HNA-Anfrage mitteilt, erarbeiten die Gesundheitsdienste des Landkreises derzeit ein Konzept zur Ausgestaltung der Stipendienvergabe. Es wurde laut Landkreissprecherin Tanita Schebitz eine interfraktionelle Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Kreistagsfraktionen gegründet, um dieses Projekt gemeinsam vorzubereiten. Sobald das Konzept inhaltlich abgeschlossen sei, werde dieses dem Ausschuss für Soziales und Gesundheit zur Beratung vorgelegt. Anschließend könne mit der Umsetzung gestartet werden, erklärt sie den weiteren Verlauf. Unabhängig davon wurden laut Schebitz im Haushalt bereits Mittel vorgesehen, sodass voraussichtlich im kommenden Jahr ein solches Stipendium erstmalig angeboten und beworben werden könne.

Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) begrüßt Maßnahmen, die geeignet seien, Medizinstudenten für eine Tätigkeit im ambulanten Bereich zu gewinnen, so Geschäftsführer Harald Jeschonnek. Medizinstudenten hätten nach ihrem Studium hauptsächlich Beschäftigungsperspektiven in der Klinik vor Augen. Die KVN bemühe sich, die Studenten bei Veranstaltungen mit niedergelassenen Ärzten und Vertretern der UMG über Weiterbildung im ambulanten Bereich sowie vertragsärztliche Tätigkeit zu informieren.

Ärztliche Versorgung im Landkreis Northeim

Der Versorgungsgrad bei Hausärzten in Northeim liegt bei 110,4 %, davon sind 51,3 % älter als 55. In Uslar beträgt er 102,4 % (56,3 %), in Einbeck 116,2 % (63 %). Bei Fachärzten (kreisweit): Augenärzte 116,6 % (64,7 %), Chirurgen/Orthopäden 144,5 % (42,3 %), Frauenärzte 165,8 % (75 %), Hautärzte 87,4 % (100 %), Urologen 120,5 % (71,4 %), Nervenärzte 121,6 % (57,1 %), Psychotherapeuten 123,3 % (71,8 %), HNO-Ärzte 116,3 % (60 %), Kinderärzte 114,8 % (58,8 %). rom