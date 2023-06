Ein Überraschungslied für Northeim

Interview mit Alvaro Soler, der ein Konzert auf der Northeimer Waldbühne gibt

+ © Martin Garcor Alvaro Soler hat Lust auf ein Konzert auf der Northeimer Waldbühne. © Martin Garcor

Alvaro Soler kommt am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr zu einem Konzert auf die Northeimer Waldbühne. Wir haben vorab mit ihm darüber gesprochen.

Kennst du Südniedersachsen oder sogar Northeim?

Nein, ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin in diesem Jahr mit den Festivals schon sehr viel in Deutschland unterwegs und mache so gefühlt einen Geografie-Kurs in Deutschland. Also freue ich mich sehr, Northeim zu besuchen.

In Northeim findet das Konzert mitten im Grünen statt. Was macht den Unterschied zwischen einem Konzert unter freiem Himmel oder im Konzertsaal für dich aus?

Ich finde es unfassbar schön im Sommer, wenn es warm ist und die Leute gut gelaunt sind, draußen ein Konzert zu spielen. Unter freiem Himmel ist einfach die schönste Kulisse und vor allem, wenn das mitten im Grünen im Wald ist. Ich bin sehr verbunden mit der Natur und finde es ultraschön, wenn man da ein Konzert spielt, das gibt einfach so eine schöne Energie.

Auf welche Highlights dürfen sich die Zuschauer in Northeim freuen?

Also ich würde sagen erst mal auf richtig coole Musik und viel Energie, aber das erwartet man glaube ich auch, wenn man zu meinen Shows kommt. Ich muss auch sagen, dass meine Band echt der Hammer ist. Wir sind zusammen acht Musiker. Und noch ein kleines Highlight: Wir werden einen Überraschungssong, der noch gar nicht rausgekommen ist, spielen. Da bin ich sehr gespannt, was die Northeimer davon halten.

Du sprichst viele Sprachen. Warum hast du dich für spanische Songs entschieden? Wäre es auch vorstellbar für dich, mal in anderen Sprachen zu singen?

Ich spreche viele Sprachen, auch dank meiner Eltern und meiner Zeit in Japan. Aber trotzdem ist Spanisch meine Muttersprache, und am Ende kann ich mich damit am besten ausdrücken. Und ich bin es jetzt irgendwie gewohnt, auf Spanisch zu singen. Obwohl ich eigentlich mit Englisch angefangen habe, aber dann hat sich das irgendwie geändert. Viele fragen mich, ob ich Songs auf Deutsch machen will. Warum nicht? Wenn der Moment dazu reif ist, dann vielleicht mal ein paar Songs, aber ich bin nicht so ein guter Songwriter auf Deutsch. Ich habe das mal probiert, da muss ich noch ein bisschen üben.

Du bist seit Jahren erfolgreich im Geschäft und auch in vielen TV-Formaten vertreten. Was macht das mit einem, so in der Öffentlichkeit zu stehen?

Ich glaube, es bringt einem auch viele Vorurteile. Ich muss gestehen, manchmal habe ich auch die „Promi-Karte“ benutzt, zum Beispiel, wenn es in Restaurants vielleicht ein bisschen voll war. Aber klar, manchmal fühlt man, dass man natürlich weniger Freiheit hat. Also ich weiß noch, irgendwann hatte ich in Italien ein Konzert vor 35 000 Leuten am Strand. Es war ein unfassbar schöner Ort in Sizilien und ich musste Backstage bleiben, als meine ganze Band ist an den Strand gegangen ist, sodass ich mich sehr geärgert habe. Es gibt solche Momente, doch man lernt, damit umzugehen.

Hat der Erfolg dich verändert? Drückt sich das in den neuen Songs aus?

Ich finde oder ich hoffe, dass der Erfolg mich irgendwie auf jeden Fall im positiven Sinne verändert hat. Was meine Werte und so angeht, da hat sich nichts verändert. Aber auf jeden Fall hat mich das weiterentwickelt als Person. Ich glaube schon, dass der Erfolg, die Interviews, die Reisen und die Erfahrungen mich wirklich gefördert haben und das finde ich sehr schön. Und das ist eine der schönsten Sachen, die mir auch mit der Musik passiert sind.

Vielen, vielen Dank und bis bald in Northeim. Ich freue mich schon sehr.

Karten zum Konzert

Zum Konzert am Freitag, 30. Juni, um 19 Uhr, Einlass ab 17 Uhr, gibt es Karten zu 48 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren unter anderem in der Northeimer Tourismus-Zentrale, in der HNA-Geschäftsstelle sowie unter livingconcerts.de. An der Abendkasse kosten die Karten 60 Euro. Begleitet wird Soler an dem Abend laut Ankündigung musikalisch von seinem Bruder Greg Taro. (rom)