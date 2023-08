Job weg wegen Schimmel

Hausverwaltung will sich kümmern

Von: Niko Mönkemeyer

Über zahlreiche Baumängel klagten diese Mieter beim Treffen der Mieter-Initiative Northeim im Garten des Café Dialog. © Niko Mönkemeyer

Die in der Northeimer Südstadt festgestellten gravierenden Baumängel an den ehemaligen Mehrfamilienhäusern der Neuen Heimat (wir berichteten) sollen behoben werden. Das teilte die Stadt Northeim nach einem Gespräch mit der MVGM Facility Management GmbH mit, die die Wohnungen im Auftrag des Eigentümers, der Silver Wohnen Northeim GmbH, verwaltet.

Bürgermeister Simon Hartmann zeigte sich nach dem Gespräch zuversichtlich, dass die zum Teil schon begonnenen Sanierungsarbeiten fortgesetzt werden.



„Wir sind froh, dass endlich Bewegung in die Sache kommt“, sagt Bärbel Swinfen, Vorsitzende der Mieter-Initiative Northeim. Sie hatte mit ihrem ehrenamtlichen Engagement die unhaltbaren Zustände in den Mehrfamilienhäusern öffentlich gemacht und sowohl den Landkreis Northeim als auch die Northeimer Stadtverwaltung aufgefordert, sich um die schon seit vielen Jahren bekannte Problematik zu kümmern – insbesondere um die Schimmelbelastung, der viele Bewohner seit geraumer Zeit ausgesetzt sind.



Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre bleibe man aber sehr skeptisch, dass sich wirklich etwas tue, betont Swinfen. Nach dem Gespräch zwischen dem Verwalter und der habe man jetzt der Mieter-Initiative „den Schwarzen Peter aufs Auge gedrückt, alle festgestellten Mängel noch einmal zu erfassen und an die MVGM zu melden. „Wir machen das natürlich, aber eigentlich ist das ein Witz, denn die Mängel müssten dort schon längst alle bekannt sein, weil die betroffenen Mieter die Mängel nicht nur einmal, sondern schon mehrfach gemeldet haben, ohne dass etwas passiert ist.“



Erst kürzlich habe sie eine Wohnung besichtigt, in der eine undichte Leitung seit acht Monaten dafür sorge, dass das Abwasser aus den Toiletten der darüber gelegenen Wohnungen im Badezimmer aus der Wand kommt, berichtet Swinfen. „Der Hausmeister war auch dabei und der hat mir bestätigt, dass man die Hausverwaltung vor sechs Monaten über das Problem informiert habe.“

Job weg wegen Schimmel

Mit so vielen Menschen hatte Bärbel Swinfen, Vorsitzende der Mieter-Initiative Northeim, nicht gerechnet, als sie den Besprechungsraum des Café Dialog für ein Treffen mit den von den Baumängeln in der Northeimer Südstadt betroffenen Mieter reserviert hatte.

Mehr als 40 Frauen und Männer waren ihrem Aufruf gefolgt und wollten ihre Bögen mit den aufgelisteten Mängeln übergeben, sodass man das Treffen schließlich nach draußen in den Garten verlagern musste.

Martin Nölting musste aufgrund der Schimmelpilzbelastung den Job aufgeben. © Niko Mönkemeyer

Zu den Betroffenen gehört auch Martin Nölting. Der 36-Jährige wohnt in einem der etwas größeren Blocks an der Matthias-Grünewaldstraße und wartet bereits seit einem Jahr darauf, dass die Reparatur in seinem Badezimmer vollendet wird. „Da wurde hinter einer Verkleidung zwar ein Rohr ausgetauscht, weil es undicht war, aber die Verkleidung wurde nicht wieder zugemacht“, sagt er. „Darauf warte ich jetzt schon ein Jahr.“

Das Loch im Badezimmer sei aber nicht sein größtes Problem, sondern der Schimmel in seinem Schlafzimmer, betont Nölting. Der habe dafür gesorgt, dass sich seine Schuppenflechte so verschlimmert habe, dass er seinen Job in einem Northeimer Hotelbetrieb aufgeben musste.

„Diese Wohnanlage könnte eigentlich richtig schön sein, wenn sich der Eigentümer mal richtig darum kümmern würde“, sagt Nölting und fragt sich, was aus den ganzen schönen Plänen für die beiden großen Wohntürme geworden ist. „Da sollten doch sogar Studenten aus Göttingen einziehen. Aber inzwischen passiert da gar nichts mehr“, bedauert Nölting. Von seinem Balkon aus hat er beobachtet, dass einer der eigentlich verschlossenen Türme von Kinder als Abenteuerspielplatz benutzt wird. „Kein Wunder“, sagt er, „denn die echten Spielplätze wurden zwar erneuert, sind aber schon seit Jahren nicht zu benutzen.“

Bereits seit einem Jahr lebt Martin Nölting mit einem Loch in der Badezimmerwand. © Niko Mönkemeyer

Ein weiterer Betroffener, der namentlich nicht genannt werden möchte und schon seit mehr als 25 Jahren in einem der Mehrfamilienhäuser am Martinsgraben wohnt, kann nicht verstehen, wie man als Hauseigentümer so wenig Interesse an den eigenen Immobilien haben kann. „Dieses Schild hängt hier schon wer weiß wie lange“, sagt er und deutet auf einen Aushang im Treppenhaus, der das Abkochen des Trinkwassers empfiehlt, weil die Leitungen mit Legionellen belastet sind.

Auch wenn sie schon lange vergeblich versuchen, ihren Vermieter dazu zu bringen, die Mängel zu beseitigen, hoffen die Betroffenen, dass sich jetzt, wo das Thema mehr in der Öffentlichkeit bekannt ist, doch noch was verändert. Und diese Hoffnung hat auch Bärbel Swinfen noch nicht aufgegeben. „Wir werden jedenfalls keine Ruhe mehr geben“, sagt sie und lächelt.