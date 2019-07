Kanalbau am Münsterplatz in Northeim?

Müssen Hauseigentümer am Northeimer Münsterplatzes mit viel Geld ihre Abwassersysteme umstellen? Darüber wird derzeit in den Ratsgremien kontrovers diskutiert.

In der Sitzung des Betriebsausschusses Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (Eba) wurde unterstrichen, dass mit der Neugestaltung des Platzes im Rahmen der Stadtsanierung, also wenn dort Straßen ohnehin aufgerissen werden, auch eine Trennung des dortigen sogenannten Abwasser-Mischsystems erfolgen sollte.

Zwar hatte sich derselbe Betriebsausschuss noch vor zwei Jahren gegen eine Trennung der Kanäle in der Innenstadt ausgesprochen, weil diese zwischen zehn und 13 Millionen Euro kosten würde.

Allerdings sagte des Gremium damals auch, dass bei einer anstehenden Pflastersanierung doch eine Umstellung erfolgen solle.

Für die Hauseigentümer am Münster würde dies bedeuten, dass sie sich zwar nicht an den Kosten der Kanalsanierung im Straßenraum beteiligen müssen. Sehr wohl sind sie aber für die Hausanschlüsse zuständig, die auch umgestellt werden müssten.

+ Eckhard Ilsemann, Stadtrat Northeim (FDP) © Hubert Jelinek Dies, so wusste Ausschussmitglied Eckhard Ilsemann (FDP) zu berichten, könne für die Anlieger teuer werden. Da die Häuser am Münster direkt an die Fahrbahn grenzen, lägen alle Kanalableitungen unter den Häusern. Dort müssten Bodenplatten aufgestemmt werden, um neue Rohre zur Trennung von Niederschlags- und Abwasser zu verlegen. Ilsemann: „Da können schnell bis zu 40 000 Euro zusammenkommen.“

Bestätigt wurde die Summe vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung nicht. Dies könne nur im Einzelfall geklärt werden, hieß es. Richtig sei aber, dass die Kosten im Haus von den Anliegern zu tragen seien. Falls es zur Sanierung der Straße entlang des Münsterplatzes komme, plane der Eigenbetrieb, das im Straßenraum liegende, alte Rohr weiter zu nutzen, und zwar für die Regenwasserableitung.

Neu verlegt würde ein Rohr für Schmutzwasser.

Betroffen sind etwa 15 Grundstücke. Geht es nach der Stadtverwaltung, dann würde es nicht dazu kommen.

Bürgermeister Simon Hartmann auf HNA-Anfrage: „Ich möchte gern den geplanten Architekten-Wettbewerb für die Platzumgestaltung rein auf die Fläche des Platzes, also zwischen St. Blasien und der Breiten Straße begrenzen.“

+ Simon Hartmann, Northeimer Bürgermeister © Privat Dies würde bedeuten, dass der Straßenkörper der Straße Am Münster nicht angefasst werden würde. Für die Anlieger bleibe dann alles beim Alten, das Mischsystem würde weiter Bestand haben.

Der Vorschlag der Verwaltung soll in der öffentlichen Sitzung des Sanierungsausschusses beraten werden. Der tagt am Montag, 22. Juli, ab 19 Uhr in der Alten Wache in Northeim.

Dann geht es auch um ein innerstädtisches Verkehrskonzept und das weitere Vorgehen bei der Innenstadtsanierung.