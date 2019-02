Karnevalsumzüge im Kreis Northeim im Überblick

Karneval in Imbshausen: Der Umzug findet am Sonntag, 3. März, statt.

Northeim/Uslar - Der Landkreis Northeim in Südniedersachsen ist wieder Karnevalshochburg. Wir haben die Umzüge der Region in der Übersicht.

Nach dem Umzug in Hollenstedt am vergangenen Wochenende geht es in dieser Woche weiter mit der fünften Jahreszeit.

In Kalefeld findet der Umzug am Samstag, 23. Februar, ab 14 Uhr statt, in Lagershausen am Sonntag, 24. Februar ab 14 Uhr. In Hohnstedt und Dassensen ziehen die Narren am Samstag, 2. März, ab 14/14.30 Uhr durch den Ort.

Die Umzüge in Imbshausen und Lauenberg finden am Sonntag, 3. März, ab 14 Uhr statt.

Am Rosenmontag, 4. März, findet der große Rosenmontagsumzug in Höckelheim statt. Start ist um 10 Uhr. Schluss ist am Sonntag, 10. März, um 14 Uhr in Hilwartshausen.

Netzwerk gegen Randale

Störenfriede haben es in diesem Jahr beim Karneval in der Region schwer.

Die Organisatoren haben sich zusammengeschlossen und setzen sich „für ein spaßiges und freudiges Fest“ ein, wie Bianca Meyer vom Karnevalsverein Imbshausen im Gespräch mit der HNA berichtete. Den ganzen Artikel zu diesem Thema haben wir hier:

- Karnevalisten im Kreis Northeim bilden Netzwerk gegen Randale