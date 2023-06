Servicestattion, Trixi-Spiegel

Stadt Northeim wenig fahrradfreundlich

Von: Axel Gödecke

Teilen

Eng und gefährlich: Radfahrer haben es hier auf der viel befahrenen Friedrichstraße in Northeim nicht leicht. Radwege gibt es entlang der Friedrichstraße und auch der Wilhelmstraße (hinten) nicht. © Axel Gödecke

Die Stadt Northeim schneidet bei der neuesten ADFC-Studie zu fahrradfreundlichen Städten schlecht ab.

Northeim – Die Stadt Northeim ist im Ranking „Fahrradfreundliche Stadt“ des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) regelrecht abgestürzt. Hatte sie 2020 noch auf Platz 193 von 447 Städten vergleichbarer Größe gelegen, so landete sie in der jetzt veröffentlichten Studie von 2022 nur auf Platz 327. Die Note auf der Skala 1 bis 6 verschlechterte sich von 3,9 auf 4,2.

Im Fokus standen 1145 Kommunen in ganz Deutschland. Northeim wurde in die Kategorie 20 000 bis 50 000 Einwohner aufgenommen. Auf Platz eins darin wurde Baunatal mit der Note 2,5 gewählt. Einbeck liegt mit Note 3,8 und Rang 135 im vorderen Mittelfeld und verbesserte sich gegenüber 2020 sogar um 44 Plätze. An der Befragung teilgenommen haben laut ADFC 245 000 Radfahrer, gewertet wurden nur Städte mit über 50 Antworten.

Aus Northeim haben sich 76 Radfahrer beteiligt. Als Stärken wurden die Erreichbarkeit des Zentrums mit Note 2,8, zügiges Radfahren (3,0) und Wegweiser für Radfahrer (3,4) genannt. Als besonders schlecht hingegen bewerteten die Befragten in Northeim die Ampelschaltungen mit 5,0 (2020: 4,3), öffentlicher Fahrradverleih mit 5,2 und die Führung an Baustellen mit 4,8. Das Sicherheitsgefühl für Radfahrer in der Stadt sank gegenüber der Umfrage von 2020 stark von damals Note 3,6 auf aktuell nur noch 4,3.

Das Ranking: Göttingen bei Großstädten mit vorn

Das Oberzentrum Göttingen hat in der Kategorie 100 000 bis 200 000 Einwohner wieder gut abgeschnitten und landet mit Note 3,5 auf Platz zwei. Platz ein belegt Erlangen (3,2).

In der Kategorie 20 000 bis 50 000 Einwohner (insgesamt 474 Orte) schneiden die Northeimer Nachbarstädte wie folgt ab: Baunatal Platz 2/Note: 2,5, Einbeck Platz 135 (3,8), Seesen Platz 180 (3,8), Eschwege Platz 265 (4,0), Duderstadt Platz 289 (4,1), Höxter Platz 261 (4,1), Northeim Platz 327 (4,2), Wernigerode Platz 351 (4,2), Hann. Münden Platz 421 (4,5), Holzminden Platz 451 (4,5).

Kritik aus der Politik

Berthold Ernst SPD-Ratsherr © Jelinek, Hubert

Bereits 2019 hatte die SPD-Ratsfraktion Verbesserungsvorschläge für mehr Radfahrsicherheit gemacht, darunter auch einfache, wie die bessere farbliche Markierung von Radwegen oder auch Anbringung von Haltegriffen an Ampeln. Passiert sei wenig, jetzt erhalte die Stadt die Quittung, resümiert SPD-Ratsmitglied Berthold Ernst. Er spricht sogar von „Ignoranz gegenüber Radfahrern“.

Die Stadtverwaltung hingegen betont, dass man viel gemacht habe, so die Anbringung von Trixi-Spiegeln oder die Erneuerung der Beläge am Harztor, an der Rückingsallee und an der Einbecker Landstraße. Während einer erstmaligen Radverkehrsschau seien Mängel auf Radwegen (Beschilderung, Markierung, Absenkung von Bordsteinen) erfasst worden. Diese würden sukzessive behoben.

Stadtverwaltung: Andere noch schlechter

Die Stadt Northeim betont auf HNA-Anfrage zum relativ schlechten Abschneiden Northeims im Städteranking des ADFC, dass man zwar im unteren Mittelfeld gelandet sei, es gebe aber Nachbarstädte gleicher Größenordnung, die noch schlechter abgeschnitten hätten, so Holzminden oder Hann. Münden. Insgesamt zeige sich zudem, dass seit 2012 im Durchschnitt eine stetige Verschlechterung der Bewertung in der Ortsgrößenklasse 20 000 bis 50 000 Einwohner eingetreten sei.



Die Stadtverwaltung stellt dem aus ihrer Sicht positive Nachrichten entgegen über Verbesserungen, die sie zur Optimierung der Sicherheit des Radverkehrs teils auch in Kooperation mit der Landesstraßenbaubehörde umgesetzt habe. Neben der Erneuerung der Beläge in den Bereichen Harztor, Rückingsallee und Einbecker Landstraße seien das folgende Maßnahmen:



Servicestattion, Trixi-Spiegel

An der Alten Brauerei sei durch den Jugendbeirat eine Fahrradservicestation aufgestellt worden. Eine geplante Fahrradsammelstation werde weiter vorangetrieben. Außerdem plane man, die Fußgängerzone für Radverkehr zu öffnen (HNA berichtete), ein Beschlussvorschlag werde dem Rat vorgelegt. Für die Fußgängerzone würden neue Fahrradständer beschafft.

2021, so die Verwaltung, seien bereits an stark frequentierten Kreuzungen fünf Trixi-Spiegel angebracht worden, um Radfahrer in „toten Winkeln“ besser zu schützen. Weitere sollen an den Kreuzungen Martinsgraben/Göttinger Straße, Bahnhofstraße/Güterbahnhofstraße und Rückingsallee/Seesener Landstraße in Kürze folgen.



Auch die von der SPD geforderte Installation von Haltegriffen an Ampeln werde noch geprüft, dabei soll auf Erkenntnisse der modellhaften Installation von Haltebügeln zurückgegriffen werden.

Stadt: Mobilitätskonzept soll 2023 starten

Daneben plane die Stadt in diesem Jahr die Erstellung eines Mobilitätskonzeptes, um die einzelnen Verkehrsträger optimal aufeinander abzustimmen und emissionsarme Verkehrsarten, wie Nahverkehr, Radfahren und zu Fuß gehen, zu stärken.

In diesem Rahmen werde auch über vorliegende Ideen wie Einrichtung von Fahrradstraßen final entschieden. Im Zusammenhang mit dem Thema Mobilitätsmanagement solle auf Basis eines politischen Antrags die Stelle eines Mobilitätsmanagers geschaffen werden.

Im Haushalt seien für die Unterhaltung von Geh- und Radwegen in diesem Jahr 89 500 Euro und 2024 103 000 Euro vorgesehen. Eine Priorisierung der Arbeiten werde in den nächsten Wochen erfolgen. Daneben gebe es auch Erneuerungen bei Geh- und Radwegen: An der Einbecker Landstraße werde der Radweg zum Beispiel an der Rathausseite verlegt und erhalte größeren Abstand zur Straße. Es handele sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit der Landesstraßenbaubehörde.

ADFC-Chef: Es passiert kaum etwas

Aus Sicht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) Northeim tut die Stadt zu wenig, um die Kreisstadt für Radfahrer attraktiv zu machen. Vorschläge gebe es zur Genüge, auch bereits im Verkehrsentwicklungsplan von 1999, doch es passiere kaum etwas, meint Meinolf Ziebarth, ADFC-Vorsitzender in Northeim.



Meinolf Ziebarth ADFC Northeim © Schwekendiek, Julia

Und Ziebarth nennt nur einige Beispiele, die aus ADFC-Sicht dringend nötig wären:



- An der Mühlentorkreuzung vor der Bahnschranke sollte eine Autofahrerabbiegespur in eine Radfahrspur umgewandelt werden.

- Radfahren auf der Friedrichstraße und Wilhelmstraße bezeichnet Ziebarth als lebensgefährlich, der Schutz der Radfahrer müsse verbessert werden, zum Beispiel durch

- Ausbau des Rings entlang der Stadtmauer für Radfahrer und beidseitige Öffnung für Radler.

- An der Einmündung Friedrichstraße/Göttinger Straße muss ein gefährlicher, im spitzen Winkel verlaufender Bord beseitigt werden, es bestehe Sturzgefahr,

- Im Trog unter der Bahn im Zuge der Berliner Allee gibt es eine gefährliche Rinne, die abgeflacht werden müsse, im Begegnungsverkehr besteht Sturzgefahr, wenn ein Radfahrer in die Rinne komme,

- Der neue Pfosten auf dem Radweg an der Tankstelle am Übergang des Schaupenstiels in die Straße Harztor muss wieder entfernt werden. Für die in Fahrradgruppen hinten fahrenden Radler sei dieser zu spät erkennbar.

Ziebarth kritisiert generell, dass es in der Stadtverwaltung keine weitsichtige Fahrradplanung gebe, auch sachkundiges Personal fehle. Da schließt sich auch SPD-Ratsherr Berthold Ernst an. Das Denken und Arbeiten in der hiesigen Verwaltung sei nicht geprägt von Freundlichkeit gegenüber Radfahrern und Fußgängern, sagt er. (Axel Gödecke)