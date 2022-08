Liegende Leitkegel helfen der Feuerwehr im Einsatz

Von: Kathrin Plikat

Community-Policerin Sabrina Torke und Kreisfeuerwehr-Sprecher Konstantin Mennecke weisen auf die Bedeutung von liegenden Verkehrsleitkegeln in Waldgebieten und in der Feldmark hin. © Polizeiinspektion Northeim

Sie sind nur knapp 50 Zentimeter hoch, haben für Einsatzkräfte in der aktuellen Dürreperiode aber eine große Bedeutung: die Verkehrsleitkegel.

Northeim - Der Landkreis Northeim mit seiner Kreisfeuerwehr und die Polizeiinspektion Northeim weisen jetzt in einer Pressemitteilung auf die Bedeutung der auf der Seite liegenden Verkehrsleitkegel hin. Denn diese zeigen an Weggabelungen in Wald und Wiesen Rettungskräften den Weg – aktuell auch im Waldbrandgebiet in Sachsen, wo bis Donnerstag 30 Feuerwehrleute aus dem Kreis Northeim im Einsatz waren (HNA berichtete).

„Die Waldbrände sind in diesem Jahr im Landkreis Northeim meist fernab von befestigten Wegen. Einsatzkräfte müssen häufig mehrere Kilometer quer durch Wald und Flur fahren, um an den Brandort zu gelangen“, erklärt Konstantin Mennecke, Sprecher der Kreisfeuerwehr. Und: „Mittels seitlich liegender Leitkegel können wir nachrückenden Kräften noch schneller und einfacher an Kreuzungen den Weg an den Brandort weisen.“

Feuerwehr und Polizei im Kreis Northeim bitten deshalb Spaziergänger darum, diese Leitkegel an den Wegrändern genau so liegen zu lassen. „Aufgrund der auch in dieser Woche anhaltenden Dürre ist ein schnelles Eingreifen für den Einsatzerfolg essenziell“, sagt Sabrina Torke, Community Policerin der Polizeiinspektion Northeim.

Diese Art und Weise der Wegweisung ist bei den Feuerwehren nicht neu – durch die vielen Brände in diesem Jahr ist sie aber auf Initiative der Feuerwehr Wesertal-Lippoldsberg vor allem in den sozialen Medien bekannt geworden, so Mennecke. (kat)