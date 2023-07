Kastrationspflicht ist kaum zu kontrollieren

Geplante Katzenschutzverordnung überfordert Kommunen

+ © Rosemarie Gerhardy Das Land Niedersachsen plant eine Katzenschutzverordnung: Doch die Kommunen sehen Probleme bei der Kontrolle der Tiere. Streuner seien keineswegs leicht einzufangen und zu untersuchen. © Rosemarie Gerhardy

Niedersachsen will als zweites Bundesland eine Katzenschutzverordnung einführen, die auch eine Kastrationspflicht für die Tiere enthalten soll. Bislang ist es den Kommunen vorbehalten, selbst eine solche Verordnung zu erlassen. Doch bei vielen Kommunen auch im Landkreis Northeim wurde dafür bislang kein Bedarf gesehen.

Landkreis Northeim – Carina Spörndli, zweite Vorsitzende im Northeimer Tierheim, findet die geplante Verordnung gut. Da sie im Alltag des Tierheims immer wieder mit dem Leid der verwilderten Katzen konfrontiert wird, die sich zudem stark vermehrten. „Jeden Tag kommen neue Katzenkinder“, so Spörndli, die meisten müssten medizinisch betreut werden. Es sei schwer, Streuner einzufangen, um sie dann zu versorgen und zu kastrieren. Der Markt an Katzen sei aus ihrer Sicht eigentlich gedeckt. Das Tierheim würden die Katzen alle kastriert, gechippt und registriert verlassen. Sie appelliert an alle Halter, dies ebenso bei ihren Tieren zu handhaben.

Bei der neuen Verordnung stelle sich die Frage, wie die Kontrolle erfolgen soll. In Uslar, wo es schon seit 2015 eine Verordnung gibt, unterliegt laut Bürgermeister Torsten Bauer jeder Katzenhalter der Pflicht, sein Tier kastrieren, kennzeichnen und registrieren zu lassen. Auch in Bad Gandersheim und in Hardegsen gibt es Regelungen, die eine Kastrationspflicht fordern. Aber offizielle Kontrollen finden in diesen Städten nicht statt, das sei personell nicht zu stemmen. Im Einzelfall werde aber auf die Halter zugegangen.

In Hardegen sei seit 2019 eine Katze in diesem Rahmen kastriert worden, so Bürgermeister Lars Gunnar Gärner. In Uslar ist laut Bauer nicht ermittelt worden, wie viele Katzen insoweit behandelt werden konnten, und es gebe auch keine umfassende Kontrolle dazu. Nach Angaben der zuständigen Stelle für Fundtiere in Uslar würden allerdings frei laufende Katzen bei Auffinden einer Kontrolle zugeführt. Bauer betont, dass dadurch eine erhebliche Verringerung der Freiläufer zu verzeichnen sei.

Die Kommunen im Landkreis stehen aber einer generellen Kontrolle skeptisch gegenüber. „Der Aufwand, der hier produziert wird, ist durch uns nicht leistbar“, so Nörten-Hardenbergs Bürgermeisterin Susanne Glombitza. Einfacher sei eine Kontrolle bei Hunden. Hier muss in der Regel der Nachweis, dass das Tier gechippt ist, bei der Anmeldung zur Hundesteuer vorgelegt werden, heißt es seitens der Verwaltungen.