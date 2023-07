Krebspatient findet Lebensmut durch Helios-Seelsorger

Unterstützung bei Krebserkrankung

Reden hilft: Seelsorger Michael Krieg (links) und Stefan Polpitz im klinikeigenen Raum der Stille der Helios-Klinik in Northeim.

Stefan Polpitz ist an Magenkrebs erkrankt. Durch die schwere Zeit helfen ihm nicht nur die Ärzte der Helios-Klinik in Northeim. Auch Seelsorger Michael Krieg unterstützt den Krebspatienten und schenkt ihm neuen Lebensmut.

Northeim – „Aufgeben gilt nicht“, heißt es für den Krebspatienten Stefan Polpitz. Bei ihm wurde nach Angaben einer Pressemitteilung der Helios-Klinik in Northeim Anfang Februar Magenkrebs diagnostiziert. Mithilfe des Seelsorgers Michael Krieg soll er nun den Mut zurück ins Leben gefunden haben.

Magenkrebs ist eine heimtückische Krankheit, denn die Symptome, wie Übelkeit, Erbrechen, Oberbauchschmerzen oder Sodbrennen, werden oft nicht als Symptome für ein Magenkarzinom gedeutet. So erging es auch Polpitz, der seit Herbst immer wieder mit begleitenden und verstärkten Magenproblemen zu kämpfen hatte.

„Da habe ich schon geahnt, dass es Krebs sein könnte. Aber für Krankheit hatte ich einfach keine Zeit. Ich habe die Untersuchung hinausgezögert und das Thema verdrängt“, erinnert sich der 57-Jährige. „Das Verdrängen von Krankheitssymptomen wider den eigenen Verstand ist ein völlig absurdes Verhalten, aber sehr häufig und typisch menschlich“, sagt Michael Krieg, der Diakon und Klinikseelsorger des Evangelischen Kirchenkreises Leine-Solling in der Helios-Klinik Northeim ist.

Anfang Februar bekam Polpitz dann Gewissheit. Wegen Blutarmut kam er als Notfall in die Helios-Klinik. Nach Angaben der Klinik, bekam er eine Bluttransfusion und musste sich einer Magenspiegelung mit Probenentnahme unterziehen. Die Diagnose – Magenkrebs.

Weil der Tumor den Magenausgang verschloss, musste dem gelernten Gärtner, der komplette Magen entfernt werden, heißt es.

Der leitende Oberarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, Ric-Alexander Steifensand, begleitete den Krebspatienten während des Klinikaufenthaltes bis zur Vermittlung der Chemotherapie im Anschluss. Doch trotz der erfolgreichen operativen Behandlung sei eine Prognose aufgrund der fortgeschrittenen Erkrankung unsicher, teilt die Klinik mit. Viele Magenkrebspatienten würden innerhalb von fünf Jahren nach der Erstdiagnose sterben. „Die ruhige und ehrliche Kommunikation über Krankheit, Behandlung und Zukunftsperspektiven haben mir sehr geholfen. Ebenso wie die freundliche Zuwendung aller Pflegekräfte und Ärzte“, sagt Polpitz.

Dennoch ging es ihm nach der Operation, während er mit Schläuchen versehen auf der Intensivstation lag, zuerst schlecht, heißt es. Innerlich schloss er mit dem Leben ab.

Seelsorger Krieg erinnert sich: „Leid und Anstrengung standen ihm ins Gesicht geschrieben“. Von jetzt an sind es neben der medizinischen Versorgung und Pflege auch die täglichen Gespräche mit dem Diakon, die Polpitz helfen, wieder Kraft zu gewinnen. „Gemeinsam haben wir über Glauben, Beziehungen und all die Dinge gesprochen, die im Leben tragen. Im Kern stand die Frage: Was ist es, wofür es sich zu leben lohnt? Diese Frage kann jeder nur für sich selbst beantworten“, sagt Krieg.

Laut Helios-Klinik kehrte Polpitz‘ Lebensmut während des mehrwöchigen Klinikaufenthaltes Schritt für Schritt zurück. „Und das beeinflusst auch die physische Gesundung positiv“, weiß wiederum Oberarzt Steifensand. Polpitz geht es nach derzeitigem Stand und Abschluss der ersten Chemotherapie besser. Auch, wenn er nicht weiß, wie viel Zeit ihm noch bleibt. Mit der Ungewissheit will er von nun an gelassener umgehen.

Gemeinsam mit Seelsorger Krieg bereitet er einen Sommergottesdienst an der Klinik vor. Er verbringt mehr Zeit mit seinen erwachsenen Kindern, plant Reisen mit seinem Lebensgefährten, trifft sich gerne mit den früheren Arbeitskollegen und kümmert sich um den eigenen Garten. Aufgeben will Stefan Polpitz noch lange nicht. (Svenja Heckerott)

