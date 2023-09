Kreis Northeim investiert weiter in seine Volkshochschule

Teilen

In einer Podiumsdiskussion zeichnen (von links) KVHS-Leiter Jörg Hüddersen, Landrätin Astrid Klinkert-Kittel und Moderator Detlef Simon das Bild einer Kreisvolkshochschule der Zukunft. Im Hintergrund das KVHS-Orchester. © Christian Vogelbein

Die Kreisvolkshochschule Northeim (KVHS) feierte 50. Geburtstag. Dazu waren unter anderem aktuelle und ehemalige Dozenten und Unterstützer sowie politische Vertreter zu einer Feierstunde in die Northeimer Stadthalle geladen.

Northeim – Neben einer Show des Zauberkünstlers und Kabarettisten Desimo und Musikstücken des KVHS-Orchesters sprachen Landrätin Astrid Klinkert-Kittel und KVHS-Leiter Jörg Hüddersen über die Zukunft der Kreisvolkshochschule.

Volkshochschulen übernehmen seit mehr als 100 Jahren die Aufgabe der Erwachsenenbildung. Nach den Kreisfusionen in den 1970er Jahren entstand die Northeimer Kreisvolkshochschule in der Form, wie sie heute existiert.

Zum 50. Geburtstag lobte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel die Bereitschaft zum stetigen Wandel und der Weiterentwicklung. „Volkshochschulen gehören zum Leben dazu, denn Bildung ist der Schlüssel für den gesellschaftlichen Fortschritt“, sagt die Landrätin. „Garant für den Erfolg sind die vielen freien und festen Mitarbeitenden. Sie geben der KVHS Gesicht und Gestalt. Sie sind es, die die Kreisvolkshochschule mit Leben füllen“, dankte sie den Anwesenden für ihr Engagement. In einer Podiumsdiskussion mit KVHS-Leiter Jörg Hüddersen galt es, eine Vision der Kreisvolkshochschule der Zukunft zu formulieren. Hüddersen, der die Schule seit fast genau einem Jahr leitet, sieht dabei ein offeneres Konzept: „Keine Ansammlung von Klassenräumen, sondern einen Campus. Ein Ort, an dem sich Menschen begegnen und gemeinsam lernen.“

Das Konzept des Frontalunterrichts in der Erwachsenenbildung sei auch für Landrätin Klinkert-Kittel ein unattraktives Auslaufmodell. Das setzt allerdings Investitionen voraus. „Menschen erwarten zurecht, dass sie sich in den Lernräumen wohlfühlen. Das wird unsere Herausforderung der Zukunft sein. Weg von klassischen Klassenräumen und hin zu Wohlfühlorten.“

An diesen Aufgaben werden laut Hüddersen auch die Dozenten wachsen. „Die Kreisvolkshochschule ist ein Marktplatz für Wissen“, sagt der Leiter. Dabei stehe auch die Northeimer Kreisvolkshochschule im Wettbewerb mit YouTube und dem Internet.

„Unser Vorteil ist, dass wir ansprechbar und verbindlich sind. Das kann YouTube nicht.“ Dabei gelte es, Themen und Trends der Zeit zu erkennen und aus dem Lernen eine gemeinsame Erfahrung zu machen.

„Lernende und Dozenten arbeiten gemeinsam an Themen und Problemlösungen.“ Das sei auch „ein demokratischer Gedanke“, betonte die Landrätin. Der Landkreis sei bereit, in Zukunft in diese Entwicklung zu investieren, auch in Bereichen der Digitalisierung und Modernisierung, so Klinkert-Kittel. (Christian Vogelbein)