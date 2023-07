Kreisbauernverband Northeim-Osterode fordert Abschussplan für den Wolf

Von: Niko Mönkemeyer

Nach Ansicht des Kreisbauernverbandes Northeim-Einbeck müsste es einen Abschussplan für die Regulierung des Wolfsbestandes in Niedersachsen geben. © Sina Schuldt /dpa

Landvolk Northeim-Osterode fordert Land zum Handeln auf

Northeim – „Aus Sicht der hiesigen Landwirte herrschen im Nachbarland Hessen in Sachen Wolf mit elf Angriffen auf Nutztiere im Jahr 2022 paradiesische Verhältnisse.“ Mit diesen Worten kommentiert Manuel Bartens, Geschäftsführer des Kreisbauernverbands Northeim-Osterode, die Rubrik „Standpunkt“ in der gestrigen Ausgabe der HNA.

„In Niedersachsen sieht die Situation ganz anders aus“, sagt Bartens und verweist darauf, dass im vergangenen Jahr landesweit 281 Attacken von Wölfen auf Weidetiere registriert wurden. Im Jahr zuvor seien es 241 Angriffe gewesen, was einem Anstieg von rund 20 Prozent innerhalb eines Jahres bedeute. „Das zeigt deutlich, dass sich die Problematik immer mehr verschärft.“

Manuel Bartens, Geschäftsführer des Kreisbauernverbandes Landvolk Northeim-Osterode © Landvolk Northeim-Osterode

Verhältnisse wie in der Lüneburger Heide oder im nordwestlichen Niedersachsen, wo mittlerweile mehrere Wolfsrudel lebten und in den Hotspots sogar tagsüber Risse von Weidetieren stattfänden, und wo Eltern zum Teil ihre Kinder nachmittags nicht mehr draußen spielen ließen, weil sich die Wölfe immer näher an die Siedlungen herantrauten, gebe es im Landkreis Northeim noch nicht, räumt Bartens ein. Allerdings sei zu befürchten, dass es es nur noch eine Frage der Zeit sei, bis es auch die ersten Rudel in der hiesigen Region gebe. „Abhilfe kann da nur ein Abschussplan schaffen, mit dem der Wolfsbestand reguliert wird“, ist Bartens, der selbst auch Jäger ist, überzeugt. Er verweist dazu auf die Situation in Schweden, wo man damit erfolgreich sei. In Niedersachsen gebe es mittlerweile doppelt so viele Wölfe wie in Schweden, betont Bartens und gibt zu bedenken, dass Schweden ungefähr eineinhalb mal so groß wie Deutschland und außerdem weitaus geringer besiedelt sei.

Dass der niedersächsische Umweltminister Christian Meyer beim Deutschen Bauerntag angekündigt habe, 3,6 Millionen Euro für Herdenschutzprogramme zur Verfügung zu stellen, sei zwar zu begrüßen, so Bartens. Allerdings gehe es an den tatsächlichen Bedürfnissen der Menschen vorbei, so viel Geld für Zäune auszugeben, statt die Wolfspopulation durch eine Bejagung auf ein erträgliches Maß zu reduzieren. Insbesondere im Bereich der Schulen oder der Altenpflege könnte dieses Geld weitaus sinnvoller eingesetzt werden.

Laut Kreisjägermeister Dietmar Grüning gibt es bislang keine Hinweise dafür, dass sich ein Wolf oder gar ein Rudel im Landkreis Northeim angesiedelt hat. Wahrscheinlich sei aber, dass das künftig irgendwann passieren wird, da inzwischen immer wieder sogenannte Durchzügler gesichtet würden. (Niko Mönkemeyer)