Kreisjägerschaft Northeim fordert Regulierung des Wolfbestandes in Niedersachsen

Von: Niko Mönkemeyer

Teilen

Nach Ansicht der Kreisjägerschaft Northeim müsste es einen Abschussplan für die Regulierung des Wolfsbestandes in Niedersachsen geben. © Sina Schuldt /dpa

Die Forderung des Landvolks Northeim-Osterode, den Bestand an Wölfen in Deutschland mithilfe eines Abschussplanes zu regulieren (wir berichteten), wird von der Kreisjägerschaft Northeim unterstützt.

Northeim – „Wir dürfen den Wolf nicht verteufeln, aber wir dürfen auch nicht so tun, als wäre er keine Bedrohung für die Weidetiere“, sagt Kreisjägermeister Dietmar Grüning. Der niedersächsische Landtag habe im Mai dieses Jahres die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht zwar verabschiedet, aber unter jagdlichen Gesichtspunkten habe sich im Prinzip nichts verändert, da für den Wolf eine ganzjährige Schonzeit gelte.

Dietmar Grüning Kreisjägermeister © Kreisjägerschaft Norteim

Angesichts der Tatsache, dass es im Harz bereits Wölfe gibt und auch im Landkreis Northeim hin und wieder sogenannte Durchzügler beobachtet werden, ist es aus Sicht Grünings sehr wahrscheinlich, dass sich auch in der hiesigen Region irgendwann Wölfe niederlassen.

Erfahrungen aus anderen Regionen Niedersachsens zeigten, dass der Schutz von Weidetieren für die Halter oftmals gar nicht möglich sei, betont Grüning und gibt zu bedenken, dass es auch im Leinepolder zwischen Hollenstedt und Salzderhelden eine große Schafherde gebe, die durch die Beweidung der Deiche für deren Sicherheit sorgten. Diese Schafe würden hinter niedrigen Zäunen gehalten, die schnell auf- und abgebaut werden können, um die Polderfläche Stück für Stück beweiden zu können. Der Einsatz von wolfssicheren Schutzzäunen komme da nicht infrage. Auch der Einsatz von Herdenschutzhunden sei unmöglich, weil dort Spaziergänger unterwegs seien und sich solche Hunde gegenüber allem, was nicht Schaf sei, aggressiv verhalten.

„Kollegen aus Schweden sagen, dass wir hier in Deutschland jetzt die Probleme haben, die man dort vor 30 Jahren hatte“, weiß Grüning zu berichten. „Dort kam man zu dem Ergebnis, dass 300 Wölfe im südlichen Bereich des Landes vertretbar sind, und alles, was darüber hinaus geht, geschossen wird. Im vergangenen Jahre waren das 65 Tiere.“ Und auch in Österreich gehe man so vor. Dort seien jetzt 35 Tiere zum Abschuss freigegeben worden.

Laut Raoul Reding, Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft, gibt es derzeit in Niedersachsen 43 Wolfsrudel, eins davon in Braunlage. Hinzu kommen drei Wolfspaare und zwei Einzelwölfe, die sich ständig in einem festen Revier aufhalten, sowie sogenannte Durchzügler, die noch keine festen Reviere haben. Reding geht davon aus, dass aktuell demnach etwa 500 Wölfe in Niedersachsen leben und die Zahl weiter ansteigen wird. (Niko Mönkemeyer)