Kreisliga: FC Weser reist mit neuem Trainer nach Höckelheim

Northeim. In der Fußball-Kreisliga kommt der Begegnung am Sonntag zwischen SV Höckelheim und FC Weser im Abstiegskampf bereits vorentscheidende Bedeutung zu.

SV Höckelheim - FC Weser(3:0/So. 15 Uhr). Für Wesers neuen Trainer Ali Slim wird das Abstiegsduell eine echte Nagelprobe. Aber auch auf den Höckelheimer Akteuren lastet großer Druck, denn eine Niederlage würde sicher Spuren im weiteren Saisonverlauf hinterlassen.

SG Denkershausen - SSV Nörten-H. II (Fr. 18.30 Uhr). Zwei sieglose Heimspiele in Folge gegen Höckelheim und Harriehausen waren bei den Denkershäusern nicht eingeplant. „Das ist aber kein Beinbruch, wir sind im Plan“, so das Trainergespann Bilbeber/Braun übereinstimmend.

Inter Amed Northeim - SV Moringen (Hinspiel 0:1/So. 15 Uhr). Der erste Sieg (2:1 in Lindau) weckt bei Inter Amed berechtigte Hoffnungen auf eine erfolgreiche Aufholjagd. Am Donnerstag gab der Verein die Verpflichtung von Torwart André Hoffmann aus Sudheim bekannt.

FC Lindau - SG Heisebeck/Offensen (6:0/So. 15 Uhr). Erst acht Tore geschossen hat die Mannschaft von SG-Trainer Karsten Kehr, dessen in Denkershausen spielender Sohn Marcel in dieser Saison allein bereits doppelt so oft getroffen hat. Das zeigt, wo es bei den Gästen hapert.

FC Auetal - TSV Edemissen (4:1/So. 15 Uhr). Die Kicker des FC Auetal können auf ein erfolgreiches Osterwochenende zurückblicken: Einmal mehr steht der FC im Pokal-Halbfinale und die Kreisliga-Kontrahenten Denkershausen und Moringen büßten wichtige Punkte ein.

FSG Leinetal - SSV Nörten-Hardenberg II (1:2/So. 15 Uhr). Die SSV-Reserve hat in diesem Jahr neben Auetal die meisten Spiele absolviert (4:3 gegen Höckelheim, 0:2 bei Auetal). Kapitän Vollmer schaut Freitag in Denkershausen nach Gelb-Rot gesperrt zu, ist aber am Sonntag wieder an Bord.

SV Harriehausen - TSV Sudheim (1:2/So. 15 Uhr). Unlängst ging der TSV in einem Test bei Sparta Göttingen 0:16 unter. Bei der 12:0-Gala am Sonntag gegen Schlusslicht Heisebeck/O. wäre sogar diese Trefferquote möglich gewesen.

SG Dassel/S. - SG Rehbachtal(3:1/So. 16 Uhr). Rehbachtals André Wedekind kehrt an seine ehemalige (und künftige) Wirkungsstätte zurück. Nach einer erneuten Verletzung ist für Teamgefährte Dominik Wichmann ein Comeback unwahrscheinlich.