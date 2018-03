Kreistag in Northeim: Grüne kündigen Gruppe mit der SPD

Northeim. Die Grünen haben die Gruppe mit der SPD im Northeimer Kreisstag aufgekündigt. Das bestätigte der Fraktionsvorsitzende, Johannes Antpöhler. Auslöser seien Differenzen in der Schulpolitik gewesen.

Sie seien im Zusammenhang mit der Schließung der Auetalschule in Kalefeld und der damit verbundenen Zukunft der Oberschule in Bad Gandersheim zutage getreten. Seine Fraktion wollte einen Schulentwicklungsplan für die weiterführenden Schulen im Landkreis. „Damit sind wir auf taube Ohren gestoßen“ kritisierte Antpöhler. „Die SPD fährt nur auf Sicht.“

Hinzu komme mangelndes Vertrauen. „Die Fraktionsführungen haben keine gemeinsame vertrauensvolle Arbeitsebene mehr gefunden“, erklärte Antpöhler. Eine Partnerschaft auf Augenhöhe sei nicht möglich gewesen.

Die inhaltliche Eigenständigkeit wiege den mit der Beendigung der Gruppe einhergehenden Machtverlust auf, urteilte der Fraktionsvorsitzende. Die Grünen wollen nach seinen Worten die neue Freiheit nutzen, um für ihre politischen Inhalte zu kämpfen. Bei Überschneidungen mit anderen Fraktionen seien sie zur Zusammenarbeit bereit.

„Das kann ich nur bedauern“, sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der SPD im Kreistag, Uwe Schwarz, zur Kündigung des Gruppenvertrags durch die Grünen. Aber offensichtlich haben einzelne Grüne nicht realisiert, dass Rot-Grün im Kreistag keine Mehrheit hat. Die Kompromissfindung mit den Partnern FDP und GfE sei ihnen wohl zu kompliziert gewesen.

Auch aus Schwarz’ Sicht ist zwischen SPD und Grünen kein Vertrauensverhältnis entstanden. Die Sozialdemokraten, die 20 Sitze im Kreistag haben, verfügen zusammen mit FDP (vier Sitze), GfE (1), mit denen es eine Kooperationsvereinbarung gibt, und Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (1) auch ohne die Grünen über eine knappe Mehrheit von 26 von 51 Stimmen. „Wir haben mit sozial-liberal immer gut zusammengearbeitet“, betonte er mit Blick auf die Vergangenheit.

Das sieht der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Grascha ähnlich. „Wir wollen weiter verantwortungsvoll zusammenarbeiten.“ Angesichts des guten Verhältnisses zur SPD sieht sich der Liberale vom Ende der rot-grünen Gruppe nur mittelbar betroffen.

Durch die Aufkündigung des Gruppenvertrags ändert sich auch die Zusammensetzung der Fachausschüsse. Wie, das soll nach Schwarz’ Worten nach Ostern geklärt werden. Erst dann soll auch entschieden werden, wer nach der Wahl von Simon Hartmann zum Northeimer Bürgermeister den Fraktionsvorsitz der SPD im Kreistag übernehmen soll.

Im Streit um die Oberschulen wollten die Grünen die sofortige Schließung der Auetalschule – und keine auslaufende Beschulung dort. Und: Während die SPD es den Eltern der Oberschüler aus Kalefeld freistellen wollen, ob sie ihre Kinder künftig mach Bad Gandersheim oder nach Northeim schicken wollen, möchten die Grünen, dass die Kalefelder in jedem Fall nach Bad Gandersheim gehen sollen, um die Existenz der dortigen Oberschule zu sichern. „Wir haben kein Interesse, dass die Oberschule in Bad Gandersheim zugrunde geht“, betont dazu Schwarz. Aber so wie den Gymnasialschülern aus diesem Bereich die Wahl zwischen Einbeck und Bad Gandersheim gewährt wird, müssten auch Oberschüler eine Wahlmöglichkeit haben.