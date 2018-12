Kurioses Video: So rettet die Feuerwehr in Südniedersachsen das Weihnachtsfest

Northeim. Kurz vor dem Weihnachtsfest sorgt der Kreisfeuerwehrverband Northeim mit einem Video für Aufsehen im Internet.

Die Ausgangssituation des dreiminütigen Clips ist schnell erzählt: Der Weihnachtsmann hat kurz vor der Bescherung eine Panne, die Brandschützer, in diesem Fall die Feuerwehr Northeim, muss aushelfen.

Wie mehr oder weniger gut das gelingt, wird in dem Weihnachtsfilm in amüsanter Art und Weise erzählt. Der Film wurde alleine bei Facebook in kürzester Zeit rund 250-mal geteilt.

Werben um Mitglieder

Laut Kreisfeuerwehr hat das Video auch eine wichtige Botschaft. "Die Feuerwehren im Landkreis Northeim absolvieren jedes Jahr hunderte Einsätze, die immer wieder besondere Herausforderungen beinhalten", heißt es in einer Mitteilung. Diesen Herausforderungen stelle man sich - benötige dafür aber immer neue Helfer, ganz gleich ob für die Kinder- und Jugendfeuerwehren oder für die Einsatzabteilungen.

Das Ausliefern von Geschenken wolle man dann aber doch lieber "dem Profi" überlassen, heißt es abschließend.