Lackierer können Farbe bekennen: 17 Azubis haben die Gesellenprüfung bestanden

Prüflinge auch aus Northeim und Hann. Münden bringen gekonnt Farbe aufs Blech und verdienen sich nach dreijähriger Lehrzeit ihren Abschluss als Fahrzeuglackierer.

2019 haben sich insgesamt 17 Auszubildende der Herausforderung gestellt und die Gesellenprüfung im Fahrzeuglackiererhandwerk erfolgreich bestanden.

Darunter waren auch Marc-Frank Klietzing aus Einbeck, der seine Ausbildung in einem Betrieb in Northeim absolvierte, und Kevin Plaszczyca aus Duisburg, der das Handwerk in einer Lackiererei in der Drei-Flüsse-Stadt Hann. Münden lernte.

In insgesamt 19 Stunden Prüfungszeit reparierten und lackierten die Prüflinge Fahrzeugtüren und Stoßfänger und brachten eine Designlackierung auf ein Testfahrzeug.