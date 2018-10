Heiße Show nur für Frauen: Was unser Redakteur bei "Ladies only" erlebt hat

Northeim. Jede Menge Prominenz, eine Modenschau und Stripper - eine Nacht nur für Frauen hat in die Stadthalle Northeim gelockt. Mittendrin: Unser Redakteur Konstantin Mennecke.

Kennen Sie das auch? Wenn etwas nicht so ganz erlaubt ist, dann reizt es irgendwie, es doch zu tun. „Ladies only“ war genau so eine Veranstaltung. Ein Abend nur für Frauen – ich hab mir einen alten Schulfreund mitgenommen und bin zur Veranstaltung in die Northeimer Stadthalle gefahren. Das war der Beginn eines amüsanten Abends.

Bis das Showprogramm der Veranstaltung, die einmal mehr von Tomas Sniadowski von der Northeimer Agentur Citysoundz auf die Beine gestellt wurde, um 21 Uhr begann, gab es eine Einkaufsmeile mit neuen Trends rund um Mode, Schmuck, kleinen Leckereien, Fitness, Styling und mehr.

Die kleine Meile macht deutlich, dass wir trotz vieler Läden, die in den vergangenen Jahren geschlossen haben, noch eine ordentliche Auswahl an Geschäften mit hochwertigen Waren und auch Menschen mit kreativen Ideen in der Region haben. Dementsprechend groß ist der Zuspruch der Damen auf die Angebote.

+ Tolle Kleider mit professioneller Präsentation: Jede Menge Applaus gab es für die Models und Designer, die am Abend eindrucksvolle Mode auf die Bühne brachten.

Kurz nach 21 Uhr kommt dann einiges davon auch auf den Laufsteg. Der Show-Teil des Abends beginnt. Passende Musik und Lichttechnik, tolle Models und Kleider, unter anderem von Donna aus Northeim oder JilaJale aus Hannover.

Die Models, es gibt sie übrigens auch in Northeim, bringen die Kleider gekonnt auf die Bühne. Mit dabei ist auch Jana-Ina Zarella mit ihrem Mann Giovanni, der ihr ein „Ich will ein Kind von dir“ auf die Bühne zuwirft.

Die beiden in Northeim längst schon bestens bekannten Italiener machen einfach Spaß, machen viele Fotos mit Fans und dürfen in Zukunft bitte regelmäßig wiederkommen.

Bei der Show drumherum fragt man sich durchaus, ob man gerade in Northeim oder doch eher in einer Metropole ist. Die Zuschauer, hunderte Frauen sind gekommen, spendieren viel Applaus.

Den gibt es auch für den nächsten Programmpunkt, die „Male Revue Show“. Männer im besten Alter, überall auf der Welt ursprünglich beheimatet und absolut durchtrainiert, machen von der ersten Minute an keinen Hehl daraus, dass sie das, was sie anhaben, nicht unbedingt anbehalten wollen.

+ Stahlharte Muskeln: Die Male-Revue-Show fand bei den meisten Frauen lautstarke Begeisterung.

Und da sind die Frauen etwas gespalten. Manche „sind aus dem Alter schon raus“, wie mir eine Dame sagt, andere drängen ganz nach vorne an die Bühne. Die Jungs liefern eine Show ab, die man sicher mögen muss, die aber zeigt, dass es sich lohnt, einen Abend mehr im Fitnessstudio als vor dem Fernseher zu verbringen.

Sport machen, sich Frauen aus dem Publikum aussuchen und am Ende dafür bezahlt werden – vielleicht sollte ich mit 27 Jahren noch mal umschulen. Der Masse gefällts, auch als die Herren komplett blank ziehen. Respekt.

+ Sie wissen, wie man unterhält: Vintage Vegas um (von links) Giovanni Zarrella, Inan Lima und Tom Marks.

Vintage Vegas ist die letzte große Nummer. Die Band, die in Northeim schon mehrfach aufgetreten ist, hat aber längst noch nicht ihr Pulver verschossen, wie man meinen könnte.

Mit „Angels“ von Robbie Williams geht es in die Herzen der Stadthallen-Besucherinnen, die Handys bilden ein Lichtermeer im Publikum und Tomas Sniadowski setzt mit „Let Me Entertain You“ dem Abend dann irgendwie noch die Krone auf. Die Band harmoniert untereinander, auch als Backstreet-Boys-Kopie machen sie eine gute Figur, nehmen sich selbst dann nicht ganz so ernst und stecken das begeisterte Publikum damit an.

+ Legte auf: Paul Jahnke, bekannt aus der RTL-Sendung „Der Bachelor“.

Eine Steilvorlage also für Paul Jahnke, den Ex-Bachelor, der mit den Wüstefeld-Brothers, DJ-Zwillinge aus dem Eichsfeld, die Partynacht gegen Mitternacht einläutete. Eine runde Show, die, man muss es noch mal erwähnen, in Northeim stattgefunden hat. Und übrigens: Vereinzelt gab es am Abend auch Männer. Unter anderem die Männer der Feuerwehr Hohnstedt, die an diesem durchaus heißen Abend den Brandschutz sichergestellt haben.