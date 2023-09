Läufer erobern die Stadt Northeim

Von: Olaf Weiss

Anmeldungen für den Northeimer Stadtlauf sind noch bis 20. September möglich.

Stadtlauf Northeim: Auf dem Münsterplatz herrschte im vergangenen Jahr beim Start dichtes Gedränge. Über 1100 Läufer gingen an den Start. ARCHI © Hans-Peter Niesen

Northeim – Die Northeimer Innenstadt gehört am Sonntag, 24. September, wieder den Läufern. Zur nunmehr 25. Auflage des Stadtlaufs erwartet das Organisationsteam um Paul Lehmann wieder mehr als 1000 Teilnehmer. Im vergangenen Jahr, als die Veranstaltung nach zwei Jahren Zwangspause wegen der Coronapandemie erstmals wieder stattfand, waren 1100 Läufer angetreten.

Cheforganisator Paul Lehmann hofft vor allem, dass sich für den Staffellauf über fünfmal 1,6 Kilometer noch zahlreiche Firmen-, Schul- und Vereinsmannschaften anmelden.

Paul Lehmann Stadtlauf-Organisator © Weiss, Olaf

Die Teilnahme sei gerade für Firmen eine gute Gelegenheit zum Teambuilding, also um das Zusammengehörigkeitsgefühl zu steigern, sagte er. Neben den traditionellen Strecken für Schüler und Erwachsene in der Northeimer Innenstadt gibt es auch wieder einen 21,44 Kilometer langen Kurs, der hinauf auf den Wieter führt.

Start und Ziel ist für alle Läufe auf dem Münsterplatz. Wegen Sturmschäden werde es beim Trail Run aber wohl am Wieter in einigen Bereichen eine leicht veränderte Streckenführung geben, kündigte Lehmann weiter an. Überhaupt seien die Vorbereitung und die Planung des Stadtlaufs in diesem Jahr etwas komplizierter gewesen, weil lange nicht klar gewesen sei, ob der Münsterplatz wegen der geplanten Bauarbeiten noch als Start- und Zielraum zur Verfügung stehen werde, sagte Lehmann.

Er habe lange mit einem Plan B mit Start und Ziel auf dem Markt geplant. Dabei lobte er aber die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung – sowie die Treue der Sponsoren zum Stadtlauf.

Für jeden Starter die richtige Distanz

Die Northeimer Läufe am Sonntag, 24. September, mit ihren Distanzen und Startgebühren in der Reihenfolge der Starts:



. Stadtwerke Northeim Bambinilauf (550 Meter) für Kinder der Jahrgänge 2017 und jünger, Start: 13.10 Uhr; Startgebühr: 2 Euro.



. Wieter Trail Run (21,44 Kilometer) für die Jahrgänge 2004 und älter, Start 13.20 Uhr; Startgebühr 14 Euro.



. Schülerlauf U8 (700 Meter) für die Jahrgänge 2016 und 2017, Start: 13.30 Uhr; Startgebühr 4 Euro.



. Schülerlauf U10 (1000 Meter) für die Jahrgänge 2014 und 2015, Start: 13.40 Uhr, Startgebühr 4 Euro.



. Schülerlauf U12 (1600 Meter) für die Jahrgänge 2012 und 2013, Start 14 Uhr, Startgebühr 4 Euro.



. Schülerlauf U14 und U16 (3200 Meter) für die Jahrgänge 2008 bis 2010 (und älter), Start 14.15 Uhr, die Startgebühr beträgt 4 Euro.



. Einbecker Brauhaus Jogginglauf (3200 Meter) ebenfalls Start 14.15 Uhr, Startgebühr 6 Euro.



. HNA-Walking-Lauf (5000 Meter) für alle Jahrgänge, Start 14.45 Uhr, alle Jahrgänge, Startgebühr 4 Euro.



. Helios A-S-K- Lauf (4800 Meter) für die Jahrgänge 2009 und älter, Start 14.50 Uhr, Startgebühr 8 Euro.



. VR-Bank Mitte Lauf (9600 Meter), für die Jahrgänge 2007 und älter, Start 15.30 Uhr, Startgebühr 10 Euro.



. Teamstaffel (5 x 1,6 Kilometer) für Firmen, Schulen und Vereine, Start 16.30 Uhr, Startgebühr 40 Euro.



Anmeldungen sind auf der Internetseite northeimer-stadtlauf.de möglich. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 20. September. Nachmeldungen für Einzelstarter sind noch bis eine Stunde vor dem Start möglich, aber nur für die Strecken über 4,8 km und 9,6 km sowie für den Wieter Trail Run. Dann werden aber neben der Anmeldegebühr weitere fünf Euro fällig. (Olaf Weiss)