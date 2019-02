Landkreis Northeim will künftig Notärzte selbst anstellen

Der Landkreis Northeim will die Notarztversorgung im Kreisgebiet selbst übernehmen. Schon in drei Wochen soll der Kreistag darüber entscheiden.

Die zum Jahresende auslaufenden Verträge mit den Helios-Krankenhäusern in Northeim und Bad Gandersheim sowie mit dem Bürgerspital Einbeck sollen nicht verlängert werden, kündigte Landrätin Astrid Klinkert-Kittel am Dienstag in Northeim an.

Stattdessen sei geplant acht Notärzte – je zwei für die Standorte Northeim, Bad Gandersheim und Uslar – fest einzustellen und weitere zehn bis zwölf mit Honorarverträgen an den Landkreis zu binden. Die Landrätin und Dr. Bodo Lenkewitz, Ärztlicher Leiter Rettungsdienst des Landkreises Northeim, erwarten sich davon eine größere Versorgungssicherheit und eine höhere Qualität der notärztlichen Versorgung.

Im Vergleich zu den rund 80 Medizinern, die derzeit Notarztdienste im Landkreis übernehmen, sei der angepeilte Kreis von rund 20 Notärzten handverlesen, betonte Lenkewitz. Dadurch könnte einerseits stärker nach Fähigkeiten und Kenntnissen ausgesucht werden. Andererseits können diese Notärzte leichter auf einem gemeinsamen Level fortgebildet werden.

Das Konzept soll am Dienstag, 12. März, im Brand- und Katstrophenschutzausschuss des Kreistages sowie am 22. März im Kreistag beraten und beschlossen werden. Eine so frühzeitige Entscheidung ist nach den Worten des Ersten Kreisrates Jörg Richert notwendig, damit die notwendigen Stellenausschreibungen im zweiten Quartal des Jahres erfolgen können.

+ Planen die Notarztversorgung neu: (von links) Matthias Walbrecht, Astrid-Klinkert Kittel, Dr. Bodo Lenkewitz und Jörg Richert. © Olaf Weiss Sorgen, nicht genügend Bewerber zu finden, machen sich Klinkert-Kittel und Lenkewitz nicht. Angesichts des in allen Krankenhäuser generell immer größer werdenden Drucks mit Wochenarbeitszeiten von bis zu 80 Stunden sei der Landkreis als Arbeitgeber attraktiv, betonten beide.

Gerade in Bezug auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei es beispielsweise möglich eine Notarzt-Stelle auf zwei Bewerber aufzuteilen, betonte Landrätin Astrid-Klinkert.

Vorbild für das neue Modell ist der Nachbar-Landkreis Goslar, wo die Notarztversorgung von jeher direkt in der Hand des Landkreises liege, betonte Matthias Walbrecht, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung in der Kreisverwaltung. Northeim wäre somit der zweite Landkreis in Niedersachsen, der die Notarztversorgung so betreibe.

Als weitere Gründe, die Notarztversorgung direkt in die Hände des Landkreises zu legen, betonte die Landrätin, dass die Notarztversorgung sonst europaweit ausgeschrieben werden müsse und damit nicht klar wäre, dass wieder die beiden Helios-Kliniken und das Bürgerspittal zum Zuge kämen. Den Standort Uslar betreibt der Landkreis seit der Schließung des Uslarer Krankenhauses 2012 mit Honorarärzten selbst.

Außerdem, so Bodo Lenkewitz, der Ärztlicher Leiter Rettungsdienst, falle es den Kliniken zunehmend schwerer, die Notarztdienste lückenlos zu besetzen. In Northeim sei beispielsweise am 3. Februar ein Dienst kurzfristig komplett ausgefallen. Die anfallenden 13 Notarzteinsätze mussten von den drei Standorten aus abgearbeitet werden. „Es ist kein Patient zu Schaden gekommen“, betonte er dazu.

Ferner habe es kurzfristige Ausfälle von Notärzten gegeben, deren Dienste nur schwierig nachzubesetzen gewesen seien, so Lenkewitz. „Deshalb habe ich Alarm geschlagen“, sagte er. Der Ärztliche Leiter Rettungsdienst ist selbst als Notarzt aktiv.

Die Notarztversorgung ist zwar eine hoheitliche Aufgabe des Landkreises. Bezahlt wird sie aber von den Krankenkassen. Bei denen habe der Landkreis mit seinen Plänen offene Türen eingerannt, berichtete Lenkewitz.

Mit den Kliniken hat der Landkreis bereits Gespräche darüber aufgenommen, die Räume der Notärzte anzumieten. Doch ist das nach den Worten von Klinkert-Kittel nur eine Übergangslösung. Perspektivisch sei geplant, beim Neubau der Rettungswachen in Northeim, Einbeck und Bad Gandersheim dort Räume für die Notärzte zu schaffen.

Die drei Kliniken in Northeim, Bad Gandersheim und Einbeck haben in den vergangenen elf Jahren die Dienstpläne der Notärzte in ihren Bereichen organisiert. Im Jahr gibt es nach Angaben der Kreisverwaltung landkreisweit rund 4500 Notarzteinsätze.