Landkreis Northeim wirbt für die Biotonne

Von: Axel Gödecke

Die Biotonne ist die Regel: Ausnahme nur bei eigenem Garten und Kompostplatz.

Northeim – Nur knapp die Hälfte aller Haushalte im Landkreis Northeim nutzt eine Biotonne. Das möchte die Kreisabfallwirtschaft ändern und wirbt für die Biotonne, die nach ihrer Auffassung sogar die Regel sein sollte.

Seit 2015 schreibe das Kreislaufwirtschaftsgesetz eine getrennte Sammlung von Bioabfällen vor. Hauseigentümer seien verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentliche Entsorgung anzuschließen und eine Biotonne zu benutzen, so eine Sprecherin der Kreisabfallwirtschaft.

Neben der gesetzlichen Verpflichtung könne die Nutzung der Biotonne bei gleichzeitiger Reduzierung des Restmülls aber auch eine Ersparnis für die Haushaltskasse bringen, denn es ließen sich Gebühren bei der Restmülltonne sparen.

Die Kreisabfallwirtschaft hat dazu eine Beispielrechnung: Bei einer möglichen Reduzierung des Restmüllvolumens von 120 Liter (die 120er-Mülltonne kostet im Jahr 308,40 Euro) auf 80 Liter (205,60 Euro) und Bestellung einer 80-Liter-Biotonne (56,80 Euro) spare der Haushalt 46 Euro im Jahr.

Die Anschlusspflicht für die Biotonne entfällt laut Kreis nur, wenn nachgewiesen werden kann, dass auf dem angeschlossenen Grundstück eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung aller organischen Küchen- und Gartenabfälle erfolgen kann.

Wer sich also von der Anschlusspflicht befreien lassen möchte, müsse nachweisen, dass ein Kompostplatz ausreichender Größe besteht und auf dem Grundstück eine Gartenfläche von mindestens 50 Quadratmeter je Grundstücksbewohner vorhanden ist.

Außerdem müsse der Kompostplatz auch tatsächlich von allen Personen aus allen Haushalten des Grundstückes genutzt werden. Der Landkreis verlangt darüber eine schriftliche Bestätigung mit Lageplan samt eingezeichneter Gartenfläche sowie Fotoaufnahmen des Grundstückes, der Gartenfläche und der Kompostiermöglichkeit.

Der Kreis weist darauf hin, dass auch alle Küchenabfälle in die Biotonnen gehören und diese das ganze Jahr über anfallen. Eine Saison-Biotonne, wie sie viele Haushalte gebucht hätten, könne folgerichtig als Biotonnenersatz nicht ausreichen, sondern nur als Zusatz zur Eigenkompostierung oder in Kombination mit der Jahresbiotonne angeboten werden.

Zum Thema Kompostierung hat die Kreisabfallwirtschaft eine Broschüre erstellt, die auch bei allen Gemeinden zu haben und auf der Internetseite des Landkreises abrufbar ist. (Axel Gödecke)

Grünabfälle aus dem Kreis nach Thüringen

Aus dem Inhalt der Biotonnen im Landkreis Northeim wird in einem Kompostwerk in Thüringen wertvoller Humus für die Landwirtschaft und für den Garten-und Landschaftsbau hergestellt, so die Kreisverwaltung. Für Fragen oder auch eine Beratung vor Ort zu Biotonnen steht Abfallberaterin Petra Schmalle , Tel. 05551/708 162, zur Verfügung. Infos gibt es auch im Internet unter landkreis-northeim.de auf den Seiten der Kreisabfallwirtschaft unter Abfall/Deponien. (goe)