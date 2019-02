Der Landkreis soll den Neubau der Schuhwallhalle übernehmen

Die Diskussion um den Neubau der Schuhwallhalle zieht sich in die Länge. Die anhaltende Ergebnislosigkeit hat Olaf Weiss auf eine nicht ganz ernst zu nehmende Idee gebracht

Abriss und Neubau, Ausbau und Modernisierung, mit und ohne zusätzliche Gymnastikhalle, vom Bauamt selbst geplant oder vom digitalen Reißbrett auswärtiger Architekten: Am Schicksal der Northeimer Schuhwallhalle wird seit Jahren theoretisiert.

Während die Diskussion von Befürwortern und Bedenkenträgern tobt, sprengt das städtische Bauamt mit seinem Entwurf den geplanten Kostenrahmen deutlich. Das Einzige, was dabei offenbar wird, ist, dass Politik und Verwaltung Freude am Planen, aber nicht am Entscheiden haben. Denn immer wenn man glaubt, jetzt ist klar, wie es weitergeht, heißt es kurz darauf wieder „April, April – alles auf Anfang“.

Jetzt sollte dieser Spaß allmählich zu Ende gehen. Die Verantwortlichen sollen sich einen anderen Tummelplatz suchen und die Zukunft der Schuhwallhalle in die Hände des Landkreises legen.

Der braucht nämlich eine neue Halle für den Schulsport der Oberschule. Der NHC, der immer betont hat, der Hallen-Neubau geschehe nicht für ihn, kann mit den Spielen seiner Drittliga-Mannschaft in die BBS-Sporthalle ausweichen. Die erfüllt – im Gegensatz zur alten Schuhwallhalle – die Vorgaben des Deutschen Handball-Bundes, wie viel Platz rund um das Spielfeld als Sicherheitszone vorhanden sein muss.

Für die Stadt hätte das den Vorteil, sie muss nicht investieren. Das finanzielle Risiko des Neubaus läge beim Landkreis, der trotz der Steigerung der Preise im Baubereich im Moment noch hofft, mit seiner zugesagten Kostenbeteiligung am Hallenneubau von drei Millionen Euro für seine Oberschule eine neue Halle zum Schnäppchenpreis zu bekommen.

Außerdem hätte das unwürdige Schauspiel der vielen Köche (auch von außerhalb des Stadtrates), die im Brei des Hallenneubaus rühren und ihn damit zu verderben drohen, ein Ende.

Im Vergleich mit dem Stadtrat vollziehen sich Meinungsbildung und Entscheidung im Kreistag deutlich ruhiger, sachlicher und zielorientierter.