Verfahren nach Baumunfall gegen Mitarbeiter der Stadt Northeim: Liegt Fahrlässigkeit vor?

Staatsanwaltschaft Göttingen lässt ermitteln

+ © Hubert Jelinek Zwei Linden sind nach dem Baumunfall in der Northeimer Friedrichstraße aus Sicherheitsgründen gefällt worden. Die übrigen Bäume sollen nun gestutzt werden. © Hubert Jelinek

Der Unfall in der Friedrichstraße, bei dem durch einen umgestürzten Baum eine Autofahrerin schwer verletzt worden ist, hat möglicherweise ein strafrechtliches Nachspiel.

Northeim – Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Göttingen, Frank-Michael Laue, bestätigte, gibt es ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Die Polizei sei mit den Ermittlungen beauftragt worden.

Der Vorwurf richte sich gegen unbekannte Verantwortliche der Stadt Northeim. Insbesondere geht es dabei nach seinen Worten um die Frage, ob die Stadtverwaltung vorher von Zeugen auf mögliche Gefahren durch diese Bäume hingewiesen worden sei und diese Hinweise ignoriert habe.

Die Vorwürfe von Anwohnern (HNA berichtete), die Stadt hätte in den vergangenen Jahren auf Hinweise, dass die Bäume gekürzt werden müssten, nicht reagiert, weist die Verwaltung in einer am Mittwoch veröffentlichen Pressemitteilung erneut zurück: „Nach wie vor liegen der Stadt Northeim keine Hinweise darauf vor, ob und an welchen Stellen telefonische Hinweise zu diesem Sachverhalt eingegangen sind.“ Die infrage kommenden Stellen im Rathaus seien befragt worden.

Die Verwaltung empfiehlt, Hinweise, Kritik, Anregungen und Ideen über das Portal „Sag´s uns einfach“ auf der Internetseite der Stadt Northeim einzugeben.

Nach Ansicht der Stadtverwaltung war der Unfall das Ergebnis eines Aufeinandertreffens verschiedener nicht vorhersehbarer Einflussfaktoren. Dabei nennt sie das Unwetter mit einer Windstärke bis zu 49 km/h und Regenfällen von 60 Liter/Quadratmeter. Hinzu sei die äußerlich nicht erkennbare Schädigung der umgestürzten Linde durch den Baumkrustenpilz gekommen. Ein von der Stadt beauftragter Sachverständiger habe bestätigt, dass die Schädigung des Baums durch die üblichen Sichtkontrollen nicht feststellbar gewesen sei. Die Bäume seien regelmäßig kontrolliert worden. Erst ein speziell ausgebildeter Spürhund habe den Pilzbefall am umgestürzten Baum erschnüffelt. Der Einsatz eines solchen Pathogenspürhunds sei aber nicht Teil der üblichen Baumkontrollen.

Zehn Tage nach dem Unfall hatte die Stadt Zugversuche an den übrigen Linden in der Friedrichstraße vornehmen lassen, um deren Standfestigkeit zu prüfen. Anschließend wurden zwei weitere Bäume sofort gefällt. (Olaf Weiss)

northeim.de/rat-verwaltung/stadtverwaltung/sags-uns-einfach