Fernsehgottesdienst kommt aus Northeimer Sixti-Kirche

Von: Svenja Heckerott

Blick ins renovierte Kirchenschiff der Northeimer Suixti-Kirche. © Christian Steigertahl/nh

Das ZDF überträgt am Sonntag, 2. Juli, live einen Gottesdienst aus der Northeimer Stadtkirche.

Northeim – Gleich zwei ZDF-Fernsehgottesdienste aus der St.-Sixti-Kirche sollen übertragen werden, teilt der Kirchenkreis Leine-Solling mit. Dabei werde ein Team aus rund 30 Mitarbeitern des ZDF an mehreren Tagen die Northeimer Stadtkirche mit Kameras, Licht und Mikrofonen ausstatten.

Ergebnis dieser Arbeit soll schließlich die Aufzeichnung und Übertragung von zwei Gottesdiensten sein. Dass es sich um gleich zwei Fernsehgottesdienste handelt, stelle eine besondere technische Herausforderung für die Produktion in der dreischiffigen Hallenkirche dar, heißt es weiter.

Los geht es am Freitag, 30. Juni, zunächst mit der Aufzeichnung eines Gottesdienstes für eine spätere Ausstrahlung. Ein weiterer Gottesdienst findet zwei Tage später, am Sonntag, 2. Juli, statt. Er wird live ausgestrahlt.

Die Aufzeichnung des ersten Fernsehgottesdienstes am Freitag findet ab 15.15 Uhr statt. Gottesdienstbesucher sind willkommen. Wie der Kirchenkreis Leine-Solling informiert, wird der Gottesdienst von den Superintendenten Stephanie und Jan von Lingen gestaltet. Ebenfalls an der Gestaltung beteiligt seien die Studiogruppe Baltruweit, Konstanze Kuss an der Harfe sowie die Kurrende der Sixti-Gemeinde unter der Leitung von Kreiskantor Benjamin Dippel und Kinderkantorin Meike Davids.

Wer den aufgezeichneten Gottesdienst im Fernsehen sehen möchte, muss sich noch eine Zeit lang gedulden. Der Sendetermin wird voraussichtlich erst in einem Jahr sein, am 11. August 2024, heißt es.

Der zweite Gottesdienst wird schon in Kürze im Fernsehen zu sehen sein: Am Sonntag, 2. Juli, ab 9.30 Uhr wird er live übertragen. Nach Angaben des Kirchenkreises werden der Sixti-Pastor, Stefan Leonhardt, sowie die Langenholtenser Pastorin, Elisabeth Knötig, predigen. Singen wird die Sixti-Kantorei unter der Leitung des Kreiskantors Dippel. Auch das Barockensemble „la festa musicale“ wirkt mit.

Wer Näheres zu den ZDF-Gottesdiensten erfahren oder die geplanten Lieder kennenlernen möchte, ist eingeladen am Freitag, 16. Juni, zum „Offenen Singen“ in die Sixti-Kirche zu kommen. Es findet von 19.30 bis 20.15 Uhr statt. (Swenja Heckerott)