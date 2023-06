Lockere Atmosphäre beim Dehnen

HNA-Yogasommer hat begonnen

+ © Hubert Jelinek Zum Auftakt des HNA-Yogasommers versammelten sich rund 150 Personen am Bleichewall in Northeim. Anke Tannhäuser ist wieder als Leiterin dabei. © Hubert Jelinek

150 Teilnehmer beim Auftakt am Bleichewall

Northeim – Bei 28 Grad und herrlichem Wetter startete am Dienstagabend der HNA-Yogasommer am Bleichewall in Northeim. Im Schatten der Bäume versammelten sich um Yogalehrerin Anke Tannhäuser rund 155 Teilnehmer, um gemeinsam die verschiedensten Übungen über eine Stunde hinweg zu absolvieren.

Tannhäuser freute sich über die vielen Besucher. „Schön, dass ihr alle hier seid“, begrüßt sie die Menge. „Wer fühlt sich alles etwas eingerostet? In den nächsten Wochen ändern wir das, damit wir alle fit in den Herbst starten können“, motivierte die Yoga-Lehrerin.

Axel Gödecke, stellvertretender HNA-Redaktionsleiter in Northeim, sprach zum Auftakt ebenfalls ein paar Grußworte. Er dankte Tannhäuser und den zahlreichen Besuchern für ihr kommen und wünschte allen über die kommenden Wochen viel Spaß.

+ Tannhäuser ermutigt zum Mitmachen. © Jelinek, Hubert

Nach den kurzen Ansprachen von Gödecke und Tannhäuser ging es auch schon los mit den ersten Übungen. Zu Beginn wurden dehnende Figuren ausgeführt. Bei ruhiger Musik lauschten die Teilnehmer Tannhäusers Stimme und setzten die Anweisungen um.

Unter den Besuchern gab es für die Lehrerin auch bekannte Gesichter. Viele von ihnen sind aus Tannhäusers regulären Yoga-Gruppen oder nehmen schon seit mehreren Jahren am HNA-Yogasommer teil, der schon seit 2017 in Northeim stattfindet. So kam es, dass während der Stunde immer mal wieder Personen direkt von der Yoga-Lehrerin angesprochen wurden und eine lockere Stimmung entstand.

Neele Hansen ist durch ihre Mutter und Social Media auf den HNA-Yogasommer aufmerksam geworden. Die beiden haben sich mit ihren Yogamatten zu anderen Teilnehmern gesellt.

+ Alle folgen den Anweisungen von Yoga-Lehrerin Anke Tannhäuser. © Hubert Jelinek

Das Besucherbild war gemischt: Von jung bis alt waren Teilnehmer vertreten. Auch Mütter mit kleinen Kindern waren anwesend sowie ältere Ehepaare und Gruppen jüngerer. Ebenso sah es mit der Geschlechterverteilung aus. An dem Spruch: „Yoga ist nichts für Kerle“, ist längst nichts mehr dran.

Die Atmosphäre und das Beisammensein laden auch nach dem Auftakt des Sommeryogas zum Mitmachen ein. Tannhäusers Programm eignet sich sowohl für Anfänger und ältere Personen als auch für Yoga-Liebhaber. „Jeder soll sich über seine eigenen Fortschritte freuen“, ermutigt sie.

Interessierte, die nun neugierig geworden sind oder gerne einmal Yoga ausprobieren möchten, bietet sich mit dem HNA-Yogasommer die passende Gelegenheit dafür. Bis zum 17. August wird es wöchentlich, immer dienstags und donnerstags, ab 18.30 Uhr eine Stunde Yoga im Bleichewall in Northeim geben. Die Teilnahme ist kostenlos. Unterstützt wird der Yogasommer wieder von der Karateschule Haubold.