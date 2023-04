Northeim: Radfahrer greift Fußgänger an und verletzt ihn im Gesicht

Von: Kathrin Plikat

Die Northeimer Polizei sucht Zeugen für eine Körperverletzung am Samstagmorgen in der Göttinger Straße (Symbolbild). © Carsten Rehder /picture alliance/dpa

Ein unbekannter Radfahrer hat am Samstagmorgen in der Göttinger Straße in Northeim einen 18-Jährigen angegriffen und ihn mit einen unbekannten, scharfkantigen Gegenstand leicht im Gesicht verletzt.

Northeim - Laut Polizei hatte gegen 10 Uhr in Höhe der ehemaligen Apotheke der Radfahrer plötzlich vor dem 18-Jährigen angehalten, war vom Fahrrad gestiegen und hatte ihn angegriffen. Danach sei er in Richtung Graf-Otto-Straße davongefahren.

Laut Täterbeschreibung des Opfers hat der Angreifer ein „südländisches“ Aussehen, ist etwa 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, schwarze Schuhe und war mit einem schwarzen Damenfahrrad unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter Tel. 05551/70050 zu melden. (kat)