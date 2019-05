Schüler aus Kreis Northeim waren gut auf Mathe-Abi vorbereitet

Northeim – Die Abitur-Mathe-Prüfung führt bundesweit zu Protesten in der Schülerschaft: Viele Abiturienten fanden sie zu schwer. In der Folge haben bereits tausende Schüler eine Onlinepetition unterschrieben.

Wir haben an den Gymnasien im Landkreis Northeim nachgefragt, wie die Reaktionen ausgefallen sind.

Keine Rückmeldungen aus dem Kreis der betroffenen Schüler hat Dietmar Wagener, Leiter des Gymnasiums Uslar, zum umstrittenen Mathe-Abitur. Bisher habe er keine Reaktionen vernommen. Allerdings gab es eine Rückmeldung aus der Lehrerschaft. Den Lehrern sei aufgefallen, dass es eine deutlich umfangreichere Arbeit zum Mathe-Abitur im Vergleich zu den Vorjahren war. Der Uslarer Gymnasium-Leiter fügte auf Anfrage hinzu, dass die Angelegenheit in Niedersachsen vom Kulturministerium geprüft werde und sich damit in den richtigen Händen befinde. Dort habe man den erforderlichen Gesamtüberblick.

Vor voreiligen Schlussfolgerungen über gerade erst geschriebenen Mathe-Abiturklausur warnte Christoph Dönges,Schulleiter desGymnasmiums Corvinianum in Northeim. Von größeren Protesten aus dem Kreis der Northeimer Abiturienten sei ihm zudem nichts bekannt. Die Arbeiten seien auch noch nicht voll durchkorrigiert und müssten auch noch von Korreferenten ebenfalls bewertet werden. Dönges: „Von einem Kollegen habe ich allerdings gehört, dass er beim sogenannten hilfsmittelfreien Teil der Klausur (ohne Rechner, Tabellen etc.) den er schon korrigiert hat, keine Auffälligkeiten festgestellt hat.“ Ähnliches berichtete auf HNA-Nachfrage auch Markus Hohmeister, Schulleiter der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Moringen. Keiner der Abiturienten sei nach der Klausur auf die Kritik an den Aufgaben angesprungen, auch nicht, als diese publik wurde. Tatsächlich seien die Aufgaben in diesem Jahr textlastiger gewesen, als es sonst der Fall gewesen sei, so Hohmeister.

Ob die Aufgaben des Mathe-Abiturs in diesem Jahr aufgrund des im Vordergrund stehenden Textverständnisses „wirklich schwieriger waren als in den vergangenen Jahren, lässt sich erst beurteilen, wenn die Klausuren durchkorrigiert sind – dies ist noch nicht der Fall und braucht auch noch ein Weilchen“, sagt Markus Hohmeister, Schulleiter der Kooperativen Gesamtschule Moringen im Gespräch mit der HNA.

Die Mathematik-Lehrer des Roswitha-Gymnasiums in Bad Gandersheim halten das diesjährige Mathe-Abi nicht für zu schwer, allerdings für mengenmäßig sehr umfangreich. Das sagt Kilian Müller, Schulleiter des Roswitha-Gymnasiums, im Gespräch mit der HNA. Die Aufgaben im Abitur seien an das angelehnt gewesen, was auch mit den Schülern im Unterricht vorbereitet worden ist. Proteste gebe es deshalb in Bad Gandersheim keine aus der Schülerschaft.

Petition mit über 12.000 Unterstützern

Die Petition zum Mathe-Abitur der Grund- und Leistungskurse hat unter anderem in Niedersachsen bereits über 12.000 Unterschriften erzielt. "Wegen der nicht erfüllbaren und zu hoch angesetzten Anforderungen in der Prüfung des Mathe-Abiturs, fordern wir eine sofortige Stellungnahme des Kultusministeriums und eine gerechte Lösung", heißt es darin unter anderem. Gleiche Petitionen laufen auch in anderen Bundesländern, unter anderem in Schleswig-Holstein

Testen Sie ihre Mathe-Kenntnisse

Wollen Sie auch über einige Mathe-Abituraufgaben aus den Vorjahren rätseln? Wir haben einen Teil der Aufgaben aus dem Jahr 2017 für Sie:

- Mathe-Abitur 2017