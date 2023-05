McDonald‘s-Restaurant in Osterode brennt aus

Von: Olaf Weiss

Symbolbild Carsten Rehder/dpa © Carsten Rehder

Osterode – Mehrere 100 .000 Euro Schaden sind nach ersten Schätzungen in der Nacht zu Samstag bei einem Feuer in einem McDonald´s-Restaurant in Osterode entstanden.

Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, war das Feuer kurz vor 4 Uhr morgens entdeckt worden. Die Brandursache steht noch nicht fest.

Brandermittler des Landeskriminalamts sollen den Brandort heute in Augenschein nehmen. Erste Vermutungen, warum das Feuer ausgebrochen ist, gehen in Richtung eines technischen Defekts.

Nach Feuerwehrangaben waren zur Bekämpfung des Großbrandes mehrere Feuerwehren aus Osterode und Umgebung alarmiert worden. Um die Flammen, die bereits durch das Dach des Gebäudes schlugen, zu bekämpfen, waren zwei Drehleitern im Einsatz. Weitere Einsatzkräfte bekämpften den Brand unter Atemschutz im Gebäude. (ows)