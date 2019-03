Mehr Verletzte bei Unfällen im Kreis Northeim

Northeim – Trotz der im Kreis Northeim im vorigen Jahr um zwei Prozent gesunkenen Zahl der Verkehrsunfälle (insgesamt 3104), ist die Anzahl der bei diesen Unfällen verletzten Personen um 5,5 Prozent auf 442 gestiegen.

Die Zahl der schwerstverletzten und getöteten Menschen stieg sogar um 16 Prozent auf 103. Das sind Zahlen aus der Unfallstatistik 2018, die die Polizeiinspektion Northeim am Mittwoch vorstellte.

Inspektionschef Hans Walter Rusteberg führte den Anstieg der Schwerstverletzten unter anderem auf das vermehrte Nutzen von Unterhaltungs- und Kommunikationsmöglichkeiten im Auto zurück. Mit den Zahlen liege der Landkreis Northeim im Landestrend. Leider habe es auch mehr Unfalltote gegeben.

So hätten 2018 sechs Personen auf den Straßen im Kreisgebiet ihr Leben gelassen, drei mehr als im Jahr zuvor. Es handelte sich um drei Autofahrer, eine Motorradfahrerin, einen Rollerfahrer und einen Fußgänger.

Jeder dieser Fälle werde intensiv durch eine Unfallkommission untersucht, ergänzte Verkehrsachbearbeiter Peter Schliep. Angestiegen sei nach einer Pause auch wieder die Zahl der Baumunfälle, und zwar von 35 auf 50. Dabei seien elf Schwerverletzte zu verzeichnen gewesen.

Hier werde die Polizei ihre Präventionsaktivitäten weiter verstärken. Denkbar seien noch mehr Bauten von Schutzplanken, wie auf der Strecke Katlenburg–Dorste. Weitere Maßnahmen seien Tempobeschränkungen auf 70 oder 80 km/h mit häufigen Kontrollen sowie Überholverbote an Strecken mit Bäumen. Auf den Abschnitten der B 3 zwischen Sudheim und Nörten-Hardenberg oder auch zwischen Hohnstedt und Einbeck, habe dies die Unfallzahlen gesenkt.

Erfreulich nannten Schliep und Rusteberg die deutlich zurückgegangene Zahl der Wildunfälle. Diese seien 2018 um 50 auf 621 gesunken. Rusteberg: „Trotzdem sind das noch 20 Prozent aller aufgenommenen Unfälle.“ Tempobeschränkungen, blaue Reflektoren und Pflanzenrückschnitte an Straßenrändern sollen deswegen weiter eingesetzt werden.

Handy wird zum Problem

„Eines der größten Probleme im heutigen Straßenverkehr sind und bleiben die Ablenkungsverstöße, insbesondere durch die Nutzung des Smartphones am Steuer“, betonte Niklas Fuchs, der Leiter Einsatz bei der Polizeiinspektion Northeim, bei der Vorstellung der Unfallstatistik 2018 für den Landkreis Northeim. So seien im vergangenen Jahr 784 solcher Verstöße von Polizeibeamten im Kreisgebiet festgestellt worden. Das ist gegenüber dem Vorjahr, in dem 683 Menschen mit Handy in der Hand oder am Ohr erwischt worden waren, eine Steigerung von rund 15 Prozent.

Selbst die Anhebung des Bußgeldes auf 100 Euro und einen Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei habe die Entwicklung nicht stoppen können und noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht. Die Polizei werde deshalb nicht nur bei Kontrollen, sondern auch bei Verkehrsunfällen ein großes Augenmerk auf die Einhaltung des Handyverbots richten.

1625 Insassen ohne Gurt unterwegs

Am Ball bleiben werde die Polizei im Kreis Northeim auch in Sachen Gurtkontrollen, sagte Schliep, zumal die Statistik 2018 einen gehörigen Anstieg der erwischten nicht angeschnallten Autoinsassen aufgezeigt habe. 1625 Fälle brachten die Beamten 2018 zur Anzeige, das waren 114 mehr als im Jahr davor.