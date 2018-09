Mickie Krause kommt zum Oktoberfest auf dem Mühlenanger

Northeim. Mickie Krause, feste Größe unter anderem bei sämtlichen Partys auf Mallorca, kommt nach Northeim.

Die Stimmungskanone ist am Freitag, 21. September, beim Northeimer Oktoberfest auf dem Mühlenanger zu Gast. Beginn ist um 19 Uhr.

Hits wie „Schatzi, schenk mir ein Foto“, „Geh mal Bier hol’n“ und „Mich hat ein Engel geküsst“ bringen viele nicht nur mit ihm, sondern auch mit langen Partynächten in Verbindung.

Einen Tag später, am Samstag, 22. September, lautet das Motto im Festzelt „Feiern wie die Bayern“. Dazu gibt es zünftige Speisen wie Weißwurst, Händl, Schweinshaxen und Co., frisch gezapfte Maß und die original Oktoberfest-Band „Oberspiesheimer“.

Karten für beide Tage gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie die HNA-Geschäftsstellen in Northeim und Uslar sowie im Internet unter emax.reservix.de. Vereine und Firmen bekommen besondere Konditionen per E-Mail an info@emax-entertainment.de. Die Karten gibt es ab 28.70 Euro.

Oktoberfeste in unserer Region: Hier können Sie feiern wie die Bayern

Dieses Video ist ein Inhalt der Videoplattform Glomex und wurde nicht von der HNA erstellt.