Miller & Monroe-Filialen laufen nicht so erfolgreich - ist auch Northeim betroffen?

Northeim. Neues vom Inhaber der Bekleidungsgeschäfte Miller & Monroe. Nachdem weiter alle HNA-Anfragen zur geschlossenen Filiale im Northeimer City-Center unbeantwortet bleiben, gibt es nun interessante Neuigkeiten.

Der Redaktion liegt ein Schreiben des holländischen Modeunternehmers Lex Hes an die Mitarbeiter von Miller & Monroe von Ende November vor, in dem das Unternehmen mitteilt, dass es bedauerlicherweise feststellen musste, dass ein Teil der übernommenen ehemaligen Vögele-Filialen „aus verschiedensten Gründen noch nicht so erfolgreich wie beispielsweise unsere holländischen Filialen bzw. einige deutsche Filialen sind“.

Weniger Miete zahlen

Aufgrund dessen sei man mit einigen Vermietern in Verhandlungen, „um eine Mietreduzierung auszuhandeln und dabei wollen wir unser Filialnetz optimieren“. Die meisten Vermieter arbeiteten gerne mit Miller & Monroe beziehungsweise Vidrea Retail B.V. zusammen und so erziele man für beide Seiten eine gute Einigung, heißt es in dem Schreiben an die Mitarbeiter. Doch nicht alle seien damit einverstanden und würden die Mietverträge kündigen.

„Wie es sich zeigt, machen die Vermieter das nur, um Druck auszuüben“, erklärt Vidrea Retail. In den meisten Fällen habe man sich mit den Vermietern einigen können, in anderen werde man sich hingegen mit dem Vermieter darauf verständigen, den Standort einige Monate später zu verlassen.

Dadurch habe man genügend Zeit, die Mitarbeiter in Nachbarfilialen zu versetzen oder eine gemeinsame einvernehmliche Lösung zu finden.

Ob diese Entwicklung auch in Northeim aktuell der Fall ist, bleibt offen – das Management des City Centers war am Freitagnachmittag für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.

Neue Filialen in Österreich

Wie Vidrea Retail im Anschreiben ebenfalls mitteilt, sei für Februar 2019 geplant, in Österreich weitere 44 Vögele-Filialen auf das neue Konzept Miller & Monroe umzustellen.

Bis zum Ende dieses Jahres werde man bereits 14 Geschäfte in Österreich umbauen und eröffnen.