Höckelheim: Mit Auto in den Gegenverkehr - 49-Jährige schwer verletzt

Von: Kathrin Plikat

Teilen

Die Fahrerin dieses Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Kreisfeuerwehr Northeim/Horst Lange/nh

Verletzt wurden zwei Autofahrer am Mittwochnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß auf der Kreisstraße zwischen Höckelheim und Hollenstedt.

Höckelheim - Aus noch unbekannter Ursache war eine 49-jährige Autofahrerin gegen 16 Uhr mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Transporter eines 21-jährigen Fahrers, berichtete die Polizei am Donnerstag.

Durch den Aufprall überschlug sich das Auto der 49-Jährigen, die laut Polizei Northeim in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die alarmierten Feuerwehrkräfte aus Northeim und Höckelheim befreiten die Frau mit einem hydraulischen Rettungsgerät aus ihrem Fahrzeug. Dazu entfernten sie die beiden Türen und den B-Holm der Fahrerseite.

Die Frau wurde schwer verletzt, der Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen. Beide kamen in Krankenhäuser.

Den Sachschaden gibt die Polizei mit 13 000 Euro an. Die Kreisstraße war während der Rettungs- und Aufräumarbeiten voll gesperrt. (kat)