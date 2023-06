Münsterplatz: Mit einem Blick zurück die Zukunft gestaltet

Von: Olaf Weiss

So soll es einmal aussehen: Die Entwurfsskizze zeigt einen Blick vom Münsterplatz auf das Heimatmuseum. © Grafik: TGP

Der Northeimer Münsterplatz soll bis Ende 2025 ein neues Gesicht bekommen. In der Stadthalle stellten die Stadt und die verantwortlichen Planer vor, was wann passieren soll.

Northeim – An die Umgestaltung des Münsterplatzes ist die Hoffnung geknüpft, das Northeimer Stadtzentrum wieder stärker zu beleben. Sie sei eines der Projekte, um die Innenstadt in die Zukunft zu führen, sagte Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) bei der Vorstellung der Pläne und des Bauablaufs am Dienstagabend in der Stadthalle. Die wichtigsten Aspekte der Umgestaltung und des Zeitplans in Fragen und Antworten zu den Plänen der Stadt.

Was ist das Ziel der Umgestaltung?

Der Platz soll einerseits als Veranstaltungsort besser nutzbar werden als die bisherige Rasenfläche, die unter der massiven Beanspruchung stark leidet. Außerdem soll die Platzfläche, die derzeit mit Ausnahme der Außenbereiche unter den Bäumen von Passanten nicht genutzt wird, künftig zu einem Aufenthaltsort für Menschen werden, die in der Stadt einfach mal eine Pause machen wollen.

Wieso haben die Planer dafür den vorliegenden Entwurf erarbeitet?

Nach den Worten von Tonio Trüper vom Planungsbüro TGP (Lübeck) haben er und seine Mitarbeiter sich für die Planung des Platzes zunächst an der Historie orientiert. Der Platz war einmal Kirchhof und Standort der unvollendet gebliebenen Münsterkirche. Deshalb werden in der Pflasterung die Umrisse der Kirche sichtbar gemacht. Abends sollen Bodenleuchten den einstigen Bereich der Kirche nachvollziehbar machen. Der offen gestaltete Platz mit Baumgruppen sei an den einstigen Kirchhof angelehnt.

Wo die Münsterkirche stand, soll durch ein etwas dunkleres Pflaster kenntlich gemacht werden. Im Dunkeln sollen Bodenleuchten diesen Bereich hervorheben. © Grafik: TGP

Was sind weitere wichtige Aspekte der Neugestaltung?

Zum einen, dass der Zugang zum Standesamt in St. Blasien barrierefrei wird, ebenso der Zugang zum Heimatmuseum. Zur Barrierefreiheit soll nach Trüpers Angaben auch das Pflaster beitragen, dass nur sehr kleine Fugen haben werde. Das Museum bekommt einen Vorplatz auf dem Niveau des Eingangs. Außerdem bekommt der gesamte Platz ein Leitsystem für Sehbehinderte.

Drohen Verzögerungen im Bauzeitplan durch archäologische Funde?

Das ist die Unbekannte, sagte Trüper in der Stadthalle. Dort, wo der Kanalbau den Bereich der einstigen Münsterkirche berühre, seien archäologische Funde möglich. Dass der Tiefbau archäologisch begleitet werde, sei gewährleistet. Auf dem übrigen Platz gibt es nach seinen Worten nur wenige Stellen, wo so tief in den Boden gegraben werden muss, dass Funde wahrscheinlich sind – beispielsweise für Leuchtenfundamente und die geplanten Speicherbehälter für Regenwasser zur Bewässerung. Erst wenn tiefer als 90 Zentimeter gegraben werde, so Andreas Krause-Hedenus, der in der Stadtverwaltung für die Innenstadtsanierung zuständig ist, seien Funde wahrscheinlich. Die flacheren Bereiche seien durch die Platzumbauten der vergangenen Jahrhunderte bereits mehrfach erkundet worden.

Der Münsterplatz von oben: Die Rasenfläche soll verschwinden, ebenso der Gildebrunnen links. Die Baumreihen werden, wie die Planer sagen, aufgelöst. © Hubert Jelinek

Was für archäologische Funde sind möglich?

Zum einen Fundamentreste der Münsterkirche, zum andren Skelettteile von Menschen, die auf dem Kirchhof einst beerdigt worden sind. Diese sollen dann auf dem Stadtfriedhof wieder beigesetzt werden.

Wie verändert sich durch die Umgestaltung das Klima auf dem Platz?

Insgesamt soll sich, so betonte Krause-Hedenus, die Situation auf dem Platz verbessern. Zwar bedeute die Pflasterung im Sommer eine stärkere Aufheizung als jetzt auf der Rasenfläche. Durch die Verdunstung von Wasser des Wasserspiels sowie durch die Bauminseln, von denen bis auf zwei, wo Spielgeräte aufgestellt werden sollen, Stauden angepflanzt werden, soll das mehr als ausgeglichen werden.

Liefern die Bäume, die neu gepflanzt werden sollen, genügend Schatten?

Natürlich werden die neuen Bäume nicht so groß sein, wie die jetzigen um den Platz herum stehenden Linden. Geplant sei aber, dass dort neue Bäume mit einem Stammumfang bis zu 30 Zentimeter Durchmesser und einer Gesamthöhe bis zu sieben Meter gesetzt werden, die dann auch eine entsprechend große Krone haben. Von den Linden werden insgesamt zehn gefällt, um den Platz, wie der Planer sagte, zu öffnen. 13 bleiben stehen. Insgesamt sollen aber mit 28 künftig fünf Bäume mehr als bisher auf dem Platz stehen.

Was wird aus dem Gildebrunnen?

Er wird abgebaut und zunächst eingelagert. Bis er dann voraussichtlich am Rande der Wallanlagen südlich der Sixti-Kirche wieder errichtet wird, soll er saniert werden. Die Pumpentechnik muss erneuert werden. Außerdem müssen die Figuren und das Becken von Ablagerungen gereinigt und instand gesetzt werden, erläuterter Krause-Hedenus. Im Juli soll die Witwe des australischen Künstlers Paul Trappe, der den Brunnen geschaffen hat, nach Northeim kommen. Sie muss diesen Plänen noch zustimmen. Auch das Votum des Rates dazu steht noch aus. Vorgeschlagen hat den künftigen Standort der Sanierungsbeirat.

Es gibt Unsicherheiten im ehrgeizigen Zeitplan

Beginnen sollen die Bauarbeiten am Südeingang des City-Centers. Baubeginn soll für die Kanal- und die Versorgungsleitungsbauarbeiten im Oktober sein. Rund drei Monate später soll dort dann die Oberflächenerneuerung beginnen – geplante Fertigstellung: April 2024. Dann soll parallel schon längst am zweiten Bauabschnitt gearbeitet werden.

Allerdings ist inoffiziell aus dem Rathaus zu hören, dass möglicherweise zunächst im Herbst nur die Baustelleneinrichtung stattfindet, und die eigentlichen Bauarbeiten erst Wochen später beginnen. Es sei nämlich unklar, ob der Generalunternehmer, der den Zuschlag für den Kanal- und Versorgungsleitungsbau sowie die Platzneugestaltung erhält, bereits kurz nach dem für September geplanten Zuschlag tatsächlich beginnen kann.



Auch ob der Zuschlag tatsächlich im September erfolgt, sei nicht sicher. Möglich sei, dass der Zuschlag erst später erfolgen kann, weil das günstigste Unternehmen noch Unterlagen nachreichen muss, ehe der Auftrag erteilt werden kann.



Bauablauf: Die farblich hervorgehobenen Bereiche zeigen den gesamten Münsterplatz mit der Straße am Münster: Der erste Bauabschnitt ist der lilafarbige oben am Südeingang des City-Centers. Es folgen die grünen Bereiche: zuerst der Dunklere rechts, dann mit den beiden in der Mitte die heutige Platzfläche. Anschließend wird der Bereich vor dem Heimatmuseum (gelb) umgestaltet und dann in zwei Abschnitten die Straße Am Münster (blau). © Grafik: TGP

Vor der Oberflächengestaltung erneuert der städtische Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (EBA) die Abwasserkanäle und stellt nach und nach im gesamten Platzbereich von Mischsystem auf die Trennung von Oberflächenwasser und Abwasser um. Die Stadtwerke Northeim (SWN) wollen vor allem neue Wasser- und Gasleitungen verlegen. Vorgesehen ist, dass die Kanalbauarbeiten immer etwa drei Monate Vorsprung haben, ehe gepflastert werden kann.



Der zweite Bauabschnitt soll der Bereich entlang der Westfassade der Kreis-Sparkasse Northeim (KSN) sein. Es folgt der eigentliche Platzbereich, der in zwei Bauabschnitte aufgeteilt ist, und der Vorplatz des Heimatmuseums (St. Spiritus). Dort will man bis zur Jahresmitte 2025 fertig sein. Die zwei Abschnitte der Straße Am Münster zwischen Medenheimer Straße und Kurzer Straße, einschließlich des Bereichs vor dem KSN-Haupteingang bilden die letzten Etappen der Arbeiten. Diese sollen Ende 2025, Anfang 2026 beendet sein. (ows)