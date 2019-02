Monster-Mäuse im Northeimer Stadion am Werk?

Northeim - Graf Otto von Northeim gibt seinen Senf dazu ...

Hallo Leute, wie ich in der vergangenen Woche erfahren habe, sollen unter anderem Wühlmäuse dafür verantwortlich sein, dass Feuerwehr und Technisches Hilfswerk vor 14 Tagen ausrücken mussten, um den Damm am Northeimer Gustav-Wegner-Stadion vor dem ersten Hochwasser dieses Jahres zu schützen. Ich frage mich allerdings, seit wann es so große Wühlmäuse gibt. Denn die Abbruchkante, die die Viecher dort hinterlassen haben, kann ich sogar hier oben von meiner Wolke aus mit bloßem Auge erkennen.

+ Womöglich hat aber auch jemand ganz anderes den Deich angeknabbert und damit riskiert, dass das Northeimer Stadion beim nächsten Hochwasser zu einer Wasserball-Arena wird. Bin mal gespannt, was die Nachforschungen so ergeben und was es kosten wird, den Deich wieder zu reparieren.

Wäre das zu meiner Zeit passiert, hätte der Verursacher sich jedenfalls warm anziehen können. Denn Deichfrevel wurde damals hart bestraft. Bei Arbeiten an Deichen durfte nicht geflucht, liederlich geschworen und gotteslästerliche Redensarten geführt werden.

Wenn ich mich recht erinnere, wurde jemand, der den Deich in seinem Bereich in schlechtem Zustand hielt, sodass dieser zum Verderben des Landes einbrach, lebendig mit samt dem Holz und den Steinen seines Hauses bedeicht, also darunter begraben. Und wer einen Deich mutwillig oder boshaft beschädigte, wanderte auf den Scheiterhaufen. Damals ging man sogar so weit, dass man jemandem die Hand abhackte, wenn er nur einen Baum, der zum Schutz eines Deiches gepflanzt worden war, beschädigt hatte!

Schönes Wochenende.

Euer Graf Otto