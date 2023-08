Münsterplatz-Umbau: Stadtrat muss Eigenanteil der Stadt an Gesamtkosten erhöhen

Von: Kathrin Plikat

Die geplante Umgestaltung des Northeimer Münsterplatzes (Bild) sorgt weiterhin für viele Diskussionen. © Olaf Weiss

Die Kosten für die Münsterplatz-Umgestaltung sorgen weiter für Diskussionen: Statt der beantragten 3 Millionen Euro an Fördermitteln wurden für 2023 nur 800.000 Euro bewilligt. Und es gibt erste Stellungnahmen aus der Politik zum Münsterplatz: Die AfD ist für das Bürgerbegehren, die CDU kritisiert das Verhalten der SPD.

Northeim – Wie geht es mit dem Northeimer Münsterplatz und der geplanten Umgestaltung weiter? Nachdem sich eine Bürgerinitiative für ein Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid dazu stark macht, sind die Planungen ins Stocken geraten. Die HNA-Redaktion hat dazu Anfang der Woche mehrere Fragen an die Northeimer Stadtverwaltung gestellt. Thema war dabei auch die aktuelle Kostenberechnung für die Umgestaltung. Die beläuft sich Stand Dezember 2022 weiterhin auf 7,4 Millionen Euro, hatte die Stadtverwaltung am Dienstag betont.

Für dieses Jahr seien Fördermittel in Höhe von drei Millionen Euro beantragt worden, von denen 800 000 Euro bewilligt worden seien. Demnach sei die Sanierung des Münsterplatzes aktuell noch nicht aus Städtebaufördermitteln durchfinanziert. Die Stadt hat aus dem Grund einen sogenannten „Bruttokostenrahmenüberschreitungsantrag“ beim Amt für regionale Landesentwicklung gestellt, der bewilligt worden sei.

Allerdings reicht damit der vom Rat per Beschluss „gedeckelte“ Anteil von 2,4 Millionen Euro Eigenanteil der Stadt an der Maßnahme Münsterplatz nicht mehr aus. Dazu betont die Stadtverwaltung, sie habe ursprünglich einen Eigenanteil von maximal 3,2 Millionen Euro definiert, der Rat habe nach der politischen Debatte den Eigenanteil auf 2,4 Millionen Euro begrenzt.

Nach den aktuellen Berechnungen werde dieser Eigenanteil aufgrund der geringer ausfallenden Fördermittelbewilligung des Jahres 2023 überschritten. Und: Die gedeckelten 2,4 Millionen Euro müssten per Ratsbeschluss entweder angehoben oder die Deckelung aufgehoben werden, heißt es aus der Stadtverwaltung. Zur Erklärung: Jahr für Jahr würden Programme oder Einzelmaßnahmen im Bereich der Städtebauförderung angemeldet und dafür Fördermittel beantragt. Erst die Abrechnung in jedem Programmjahr durch den Fördermittelgeber zeige, wie hoch tatsächlich der Eigenanteil und wie hoch der förderfähige Anteil ausfalle. Im Vorfeld sei dieses schlichtweg nicht konkret vorherzusagen.

Und: Fördermittel müssten in einem bestimmten Zeitraum ausgezahlt werden, heißt es weiter. Ansonsten drohe die Gefahr, dass bei weiteren zeitlichen Verzögerungen mögliche Fördermittel verfallen könnten.

Wegen des beantragten Bürgerbegehrens wurde das bereits seit einiger Zeit laufende Ausschreibungsverfahren für das Bauvorhaben gestoppt (HNA berichtete). Dazu hatte die HNA gefragt, wie viele Angebote bis dahin von Unternehmen für das Bauvorhaben im Rathaus eingegangen sind. „Keine“, hieß es aus der Stadtverwaltung.

Die Fraktionen und AfD und CDU äußerten sich am Freitag zum Thema Münsterplatz-Umgestaltung in Stellungnahmen.

In der Stellungnahme der AfD-Fraktion heißt es, sie sei von Beginn an gegen eine kostenaufwendige Umgestaltung des Münsterplatz gewesen. „Unser Eindruck hat damals nicht getäuscht, dass es sich hierbei um ein Prestigeobjekt des Bürgermeisters handelt“, sagt Ratsfrau Kathrin Weber. Fraktionsvorsitzender Maik Schmitz ergänzt, dass Hartmann im Jahr 2020 von maximal 1,5 Millionen Euro Kostenanteil für die Stadt Northeim gesprochen habe, 2022 seien es im Dezember schon über 2 Millionen Euro gewesen. „Nun bewegen wir uns auf die 3 Millionen Euro zu. Wir haben in den Ratssitzungen vor der Kostenexplosion gewarnt. Sich nur auf Fördergelder zu verlassen und von einer Förderquote von 80 oder 90 Prozent zu träumen, ist fatal“, so Schmitz.

Der Weg der Bürgerinitiative für ein Bürgerbegehren/Bürgerentscheid sei absolut der Richtige. „Mehr Basisdemokratie geht nicht. Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende! Wir können nicht permanent irgendwelche „Deckel“ aufheben und somit ein Fass ohne Boden schaffen“, heißt es weiter. Die bisher bewilligten Fördermittel könnten sinnvoll in andere Sanierungs-Projekte fließen, zum Beispiel in die Sanierung von ein oder zwei WC-Anlagen im Stadtgebiet oder die Projekte Wallanlagen und Stadtmauer förderfähig.

Fraktionsvorsitzender Heiner Hegeler in der CDU-Stellungnahme: „Wie geht es weiter? Diese Frage beschäftigt und spaltet die Menschen in Northeim wohl derzeit wie keine zweite“, schreibt Hegeler. Während die CDU sich öffentlich auf mehreren Ebenen klar für die Neugestaltung des Platzes und die Umsetzung des Ratsbeschlusses positioniere, schweige die SPD als größte Fraktion im Rat nicht nur öffentlich, sondern auch in den nicht öffentlichen Sitzungen, heißt es weiter.

Diese Sprach- und offensichtliche Ideenlosigkeit könne Beobachter des politischen Geschehens kaum überraschen, da die SPD in den vergangenen Jahren kaum noch Redebeiträge in Ausschüssen und Ratssitzungen hatte.



Damit komme aber nun eine „pikante Besonderheit“ an den Tag, so Hegeler: „Mehr und mehr wird klar, dass das Bürgerbegehren ganz offensichtlich auch aus den Reihen der eigenen Partei kommt. Mit einem aktuellen und einem ehemaligen Ratsmitglied sind bereits zwei Mitbeteiligte bekannt.“ Daher stellten sich für die CDU eine Reihe von Fragen, die die SPD im Interesse einer Zusammenarbeit für das Wohl der Stadt Northeim schnellstmöglich beantworten sollte. Zum Beispiel, wie die SPD zum vom Bürgermeister vorgeschlagenen Umbau des Münsterplatzes stehe und ob die SPD die sich weiter erhöhenden Kosten dafür mittrage.

Auch der Bürgermeister müsse dem Rat vorschlagen, wie er sich die weitere Zukunft des gesamten Städtebauförderprogrammes vorstellt, in dem der geplante Umbau des Münsterplatzes ein wesentlicher Baustein sei, so Hegeler weiter. Der seit Jahren enorm schleppende Abruf der Fördergelder sei in Hannover bereits bekannt und zöge erste Konsequenzen nach sich. (kat)