Northeimer Münsterplatz: Ausschuss stoppt Ausschreibungsverfahren für Umgestaltung

Von: Kathrin Plikat

Der Northeimer Münsterplatz: Die Umgestaltung ist erstmal gestoppt. © Olaf Weiss

Der Verwaltungsausschuss des Northeimer Stadtrats hat die Ausschreibung für die Umgestaltung des Northeimer Münsterplatzes in seiner Sitzung am Montag aufgehoben.

Northeim – Das bedeutet, dass das Bauvorhaben vorerst gestoppt ist. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag auf HNA-Anfrage mitgeteilt. Hintergrund: In der vorigen Woche hatte eine Initiative „Rettet den grünen Münsterplatz“ ein Bürgerbegehren mit dem Titel „Der Münsterplatz bleibt in seiner grundsätzlichen Struktur, wie er sich im Juli 2023 darstellt, erhalten“ beantragt (HNA berichtete).

Weiter wurde nach Angaben einer Stadt-Sprecherin in der Ausschusssitzung festgestellt, dass die formalen Voraussetzungen für ein Bürgerbegehren, wie es die Initiative anstrebt, erfüllt seien.

Außerdem habe der Verwaltungsausschuss dem Stadtrat empfohlen, aus eigener Veranlassung einen Ratsbürgerentscheid zu initiieren, sofern die Bürgerinitiative „Rettet den grünen Münsterplatz“ auf die weitere Umsetzung des angestrebten Bürgerbegehrens verzichte.

Bei einem Ratsbürgerentscheid könnte der Stadtrat auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei Dritteln beschließen, dass innerhalb von drei Monaten durch die wahlberechtigten Bürger und Bürgerinnen der Kernstadt und ihrer Ortschaften über die Zukunft des Münsterplatzes entschieden wird.

Dazu finden laut Mitteilung der Stadtverwaltung bereits Gespräche zwischen Bürgermeister Simon Hartmann (SPD) und den Ratsfraktionen statt, um einen Termin für eine zusätzliche Ratssitzung festzulegen und einen möglichen Ratsbürgerentscheid inhaltlich vorzubereiten. Ziel sei es, eine Entscheidung so schnell wie möglich zu erhalten, damit der weitere Umgang mit der Sanierungsmaßnahme Münsterplatz klar sei.

Weiter heißt es aus dem Rathaus: Derzeit arbeite die Stadtverwaltung unter Beteiligung des Sanierungsträgers intensiv an der Aufstellung der Kosten- und Folgekostenschätzung. Dies sei hinsichtlich der Mittel der Städtebauförderung ein komplexes und aufwendiges Kalkulationsverfahren, da beispielsweise bereits ein Wettbewerb veranstaltet, ein Planungsbüro beauftragt sowie eine Ausbauvereinbarung zwischen Stadt, Eigenbetrieb Abwasser (EBA) und Stadtwerke Northeim (SWN) beschlossen und geschlossen worden sei und die Ausschreibung bereits veröffentlicht war. (kat)