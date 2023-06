Nach Streit: Polizei entdeckt Cannabisplantage in Wohnung

Von: Kathrin Plikat

Die Polizei hat in einer Wohnung in der Northeimer Neustadt eine kleine Cannabis-Plantage entdeckt (Symbolbild). © Oliver Berg/dpa

Eine kleine Cannabisplantage haben Northeimer Polizeibeamte am Montagmorgen während eines Einsatzes in einer Wohnung in der Northeimer Neustadt entdeckt.

Northeim - Angerückt waren die Beamten aber eigentlich wegen eines Streits zwischen zwei jungen Männern: Ein 23-Jähriger hatte die Polizei gerufen, weil sich sein 18-jähriger Gast weigerte, seine Wohnung zu verlassen.

Beim Erscheinen der Polizei verließ der 18-Jährige zwar freiwillig das Haus, machte die Beamten dabei aber auf die kleine Cannabis-Plantage aufmerksam.

Die beiden Wohnungsinhaber erwartet laut Polizei nun ein Strafverfahren, die Cannabis-Pflanzen wurden beschlagnahmt. Auch für den 18-Jährigen endete der Vorfall unschön: Weil gegen ihn ein Haftbefehl vorlag, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (kat)