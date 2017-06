Nach Terrorwarnung: Junge Menschen aus dem Kreis Northeim berichten von Rock am Ring

Viele Festivalbesucher feierten auf dem Campingplatz weiter

+ © Sander/nh Hoffen, dass das Festival fortgesetzt wird: Simon Sander, Stefan Sander und Verena Geier (vorne, von links). © Sander/nh

Nürburgring/Northeim. Der Himmel bricht auf, die Broilers heizen der Masse auf der Hauptbühne ein - ideale Festivalbedingungen. So beschreibt Simon Sander (26) aus dem Kreis Northeim die Momente, bevor Rock am Ring am Freitagabend sein abruptes, vorläufiges Ende gefunden hat.