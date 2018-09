Neue Ärzte für die Klinik in Northeim

Northeim. Die Personalprobleme im medizinischen Bereich der Northeimer Helios-Klinik entspannen sich. Wie der Krankenhaus-Konzern am Freitag mitteilte, konnte er einige Stellen neu besetzen.

Neurologie

Dr. Ralph Thinius wird zum 1. November die Chefarztposition der Abteilung für Neurologie übernehmen. Der 53-Jährige war bereits von 2013 bis April 2018 als Leitender Arzt für Neurologie in der Helios-Klinik tätig. Dann wechselte er an eine Rehaklinik in Bad Oeynhausen. Jetzt kehrt er in neuer Funktion nach Northeim zurück, so Helios.

+ Dr. Ralph Thinius © Helios „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Dr. Thinius einen hochqualifizierten und erfahrenen Neurologen für unser Haus zurückgewinnen konnten“, sagt Klinikgeschäftsführer Marko Schwartz. Mit ihm solle die Neurologie als eigenständige Abteilung etabliert und somit das Leistungsspektrum der Klinik erweitert werden.

Onkologie

Madalina Eugenia Argesanu, Fachärztin für Innere Medizin mit Schwerpunkt Hämatologie, unterstützt seit dem 15. September das Team des Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) Onkologie um den Ärztlichen Leiter Jörg Seraphin in Northeim. Sie war zuletzt als Leitende Oberärztin in Stadtlohn tätig. Im MVZ versorgt die 55-Jährige nun Patienten mit Blut- oder bösartigen Tumorerkrankungen. „Mit Frau Argesanu haben wir eine erstklassige Medizinerin gewonnen, die langjährige Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Hämatologie und internistischen Onkologie mitbringt“, betont Seraphin.

Gastroenterologie

Die offene Chefarztposition der Gastroenterologie, wo Magen-Darm-Krankheiten behandelt werden, wird laut Helios im Frühjahr wieder besetzt. Wer die Nachfolge von Prof. Dr. Tobias Meister antritt, der die Klinik zum 1. Oktober verlässt, will der Klinikkonzern aber erst demnächst bekannt geben. Er kündigte aber an, dass mit dem Nachfolger weitere Mitarbeiter folgen würden.

Mitte Oktober wird Dr. Lothar Gawlik, Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, die Leitung der Abteilung kommissarisch übernehmen. Der 51-Jährige war zuletzt als Oberarzt der Inneren Medizin in Bad Pyrmont tätig und hat weitreichende Erfahrungen in der Endoskopie und Sonographie von Bauchorganen gesammelt. Dr. Jens Kuhlgatz, Ärztlicher Direktor, beschreibt ihn als fachlich hochkompetenten und engagierten Mediziner.