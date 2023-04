Neue Folie für das Schwimmbecken

Bauarbeiten im Freibad Sudheim

+ © Hubert Jelinek Die neue Folie ist im Becken. Nun laufen die Arbeiten an der Umrandung. © Hubert Jelinek

Im Freibad Sudheim schreiten die Bauarbeiten vor der Saisoneröffnung voran.

Sudheim - Die Beckenfolie ist ausgetauscht worden. Außerdem erhält das Becken gerade eine neue Umrandung und Überlaufrinne.

Bis zum wegen dieser Arbeiten bereits seit Langem auf Montag, 22. Mai verschobenen Saisonstart soll alles fertig sein. Weil das Wetter in den vergangenen Wochen die Arbeiten behindert habe und weil bei den Arbeiten weitere Schäden entdeckt worden seien, gebe es bis dahin noch einiges zu tun, sagte der Leiter der Bäder in der Northeimer Sport und Freizeit GmbH (NomSF), Patrick John.

So musste unter anderem die Trittkante am inneren Beckenrand erneuert werden, weil sie marode gewesen sei. Auch am Beckenboden seien Reparaturen notwendig gewesen. Außerdem habe ein Wartungsschacht erneuert werden müssen. Ursprünglich sollten die Sanierungsarbeiten 200. 000 Euro kosten, davon allein 120. 000 Euro für die neue Folie. Durch die zusätzlichen Arbeiten stehen nun Gesamtkosten von bis zu 250. 000 Euro im Raum, so NomSF-Sprecher Lars von Minden. (ows)