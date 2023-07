Neue Mietbüros in der Northeimer Innenstadt

Von: Axel Gödecke

In diesem Fachwerkhaus in der Northeimer Innenstadt, in dem die Planungsgruppe Puche ihren Sitz hat, soll das Coworking Space entstehen. Unser © Axel Gödecke

Die Planungsgruppe Puche richtet einen Coworking Space in ihrem Firmensitz in einem Fachwerkhaus in der Innenstadt ein.

Northeim – Mit einem für die Stadt Northeim relativ neuem Angebot – und das aufgezogen in großem Stil in alter Kulisse, mitten in der Stadt –macht das Planungsbüro Puche von sich reden. In den Räumen der Planungsgruppe im prächtigen Fachwerkhaus an der Ecke Häuserstraße/Schaupenstil soll Anfang August ein so genanntes Coworking Space seine Pforten öffnen. Sein Titel: „FachWork“.

Mit dem englischen Begriff Coworking wird das Teilen von Arbeitsräumen mit unternehmensfremden Personen bezeichnet. In Coworking Spaces (Spaces engl. = Räume) mietet man meist einzelne Schreibtische nebst voller Büroausstattung und Technik für kurze Zeiträume an. Vor allem Gründer und Selbstständige (Freelancer) nutzen Coworking als Alternative zu klassischen Büros und zum Homeoffice.

So sind die Büros der Planungsgruppe Puche alle ausgestattet. © Gödecke, Axel

Für Dirk Puche, Geschäftsfüher der Planungsgruppe, die sich vor allem durch das Erstellen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie städtebaulichen Rahmenplänen für Kommunen einen Namen gemacht hat, gibt es zwei Gründe, die Idee im eigenen Haus anzugehen.

„Zum einen“, sagt der Diplom-Ingenieur und Architekt, „ist die Kapazität unserer Büros seit Corona nicht mehr ausgelastet, da viele unser 16 Mitarbeitenden auf Homeoffice umgeschwenkt waren.“ Nicht alle, aber doch viele hätten das nach Pandemie-Ende beibehalten, sodass man sich gemeinsam nur noch zu Team-Besprechungen treffe. Puche: „Die Büros hatten wir erst kurz vor Corona umgebaut, da sollten sie nun auch genutzt werden.“

Ein weiterer, für ein Planungsbüro, das sich mit Stadtentwicklung beschäftigt, nicht weniger wichtiger Aspekt sei, dass mit dem Coworking-Angebot vielleicht dem Strukturwandel der Innenstädte entgegengewirkt werden könne, indem man mehr Dienstleistungen und vor allem mehr Dienstleister in die Innenstädte zieht.

Als gelungenen Beispiel für einen Coworking-Space nennt Puche ein entsprechendes Angebot in der Innenstadt von Seesen, das von der Stadt betrieben wird. „Das wird dort gut angenommen. Schauen wir mal, wie das hier laufen wird.“ Ideelle Unterstützung bekomme man von den Wirtschaftsförderungen sowohl vom Landkreis als auch der Stadt Northeim.

Und was kann man im 1772 erbauten und 1998 grundlegend sanierten Fachwerkhaus an der Northeimer Häuserstraße 1 im „FachWork“ alles mieten?

Laut Firmenchef Puche sollen ab August montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr bis zu 13 Arbeitsplätze buchbar sein. Sowohl in Einzel- und Doppelbüros als auch in einem großen Besprechungsraum (16 Personen) soll individuell oder gemeinschaftlich gearbeitet, kommuniziert und gestaltet werden. Auch die Lounge mit Spielecke (Kicker und Dart), die Küche und ein Speise- und Meetingraum sowie das ganze technische Equipment wie Drucker, Scanner, Plotter, W-Lan, Schließfächer, E-Ladesäule, Fahrradbox und kostenfreie Pkw-Stellplätze können mit genutzt werden.

Branchengleiche oder auch Branchenfremde könnten sich mit dem Team der Planungsgruppe Puche austauschen. Dirk Puche: „So kann ein gegenseitig befruchtendes Arbeitsklima entstehen.“

Bei den Kosten orientiere man sich an ähnlichen Einrichtungen in der Region. So soll laut Internetseite des Planungsbüros beispielsweise ein Doppelbüro für einen Tag 32 Euro, für Studenten 20 Euro kosten. Auch Halbtags oder Wochenpreise sind möglich. Puche: „Damit wir wissen, welche Büros frei sind, müssen künftig auch unsere Mitarbeiter über ein Buchungssystem anmelden, wann sie ihr Büro brauchen.“