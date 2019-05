Windräder: Widerstand in Bühle wächst

Bühle / Bishausen – In der Northeimer Ortschaft Bühle rumort es. Grund: Der Windkraftanlagen-Vermarkter N-Wind aus Hannover hat offenbar mehr Windräder im Bereich Bühle-Bishausen in Planung als bislang offiziell bekannt gegeben.

Das ergaben Recherchen des aus Bühle stammenden Northeimer Stadtratsmitglieds Burkhard Ernst (FuL).

Bei der Einsicht der Unterlagen, die das Hannoversche Unternehmen dem Bauantrag für die Errichtung eines Windrades zwischen Bishausen und Bühle auf Bishäuser Gebiet eingereicht hat, stieß Ernst auf insgesamt vier weitere Windräder, die die Firma offenbar bauen und dafür auch Bauvoranfragen stellen will. Die vier Räder sollen alle westlich von Bühle zwischen der Ortschaft und dem Gut Karlshof an der Bundesstraße 3 entstehen.

Erwähnt seien die nunmehr vier Windräder in einem Gutachten, das N-Wind für das Bishäuser Windrad erstellen ließ und dass nach Angaben der Firma auch für die vier mögliche weitere Windräder in der Bühler Gemarkung Geltung haben soll. Ernst: „Von zwei weiteren Windrädern auf Bühler Gebiet war ja schon einmal in einer Informationsveranstaltung in der Northeimer Stadthalle die Rede, doch jetzt sind es plötzlich vier. Das zeugt nicht von Transparenz, mit der die Firma wirbt.“

Noch in einer Informationsveranstaltung der Feldmarkgenossen in Bishausen habe ein Vertreter der Firma verneint, dass außer dem Windrad bei Bishausen, das eigentlich nur von Bühle aus zu sehen ist, noch weitere Anlagen in der benachbarten Gemarkung Bühle geplant seien.

+ Burkhard Ernst will eine Bürgerinitiative gründen. © Hubert Jelinek

„Wenn alle Windräder kommen, dann schläft hier in Bühle nachts keiner mehr ruhig“, fährt Ernst fort. Neben den Geräuschen, den der Westwind nach Bühle trage, gebe es auch Verschattungen. Auch das am Papenberg in Bühle geplante neue Wohnbaugebiet zur Ortsentwicklung werde durch die Windradplanungen behindert. Windkraftanlagen könnten auch auf der anderen Seite des Papenbergs aufgestellt werden, dort würden sie kaum stören.

In Bühle, Bishausen und auch Sudheim werde sich nun Widerstand gegen die Windkraft-Planungen organisatorisch formieren. Ernst: „Wir planen die Gründung einer Bürgerinitiative mit Leuten aus allen drei Orten noch in diesem Monat.“

Das sagt das Unternehmen

Dass die Firma N-Wind auf Bühler Gebiet weitere vier Windräder bauen werde, wird von Firmenchef Nils Niescken verneint. Bei einer Potentialanalyse habe man einmal festgestellt, dass auf dem Areal maximal vier Anlagen möglich seien. Planungsrechtlich seien aber nur zwei umsetzbar, so wie in einer Veranstaltung in Northeim schon einmal bekannt gegeben. Für beide Windräder seien bislang keine Bauvoranfragen gestellt, weil man wisse, dass die Stadt Northeim einen neuen Flächennutzungsplan aufstellen wolle. Es gebe nur einen Bauantrag für ein Windrad auf der Bishäuser Fläche. goe