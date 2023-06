Figurbetont und lässig: Feuerwehren bekommen neue Uniformen

Von: Kathrin Plikat

Teilen

So sehen die Uniformen der Feuerwehren aktuell noch aus - hier ein Foto von Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wiensen. Die Uniformen sollen künftig moderner und lässiger aussehen. © Feuerwehr Wiensen

Moderner, figurbetont und lässig: So sehen die neuen Feuerwehruniformen aus, die die Niedersächsische Innenministerin Daniela Behrens jetzt in Hannover vorgestellt hat.

Northeim – Dabei war auch der Northeimer Kreisbrandmeister Marko de Klein. Er erläutert auf HNA-Anfrage, warum diese neue Dienstkleidung, in Feuerwehrkreisen „Ausgehuniform“ genannt, aus seiner Sicht noch einen Sinn hat. Gleich vorweg: Die Uniform mit Hemd und Krawatte soll künftig nur noch für repräsentative Zwecke genutzt werden, also überwiegend für Führungskräfte. Ansonsten werden für die Feuerwehrmänner und -frauen sogenannte Tagesdiensthosen, die im Gegensatz zu Einsatzhosen keine Reflexstreifen haben, Poloshirt und zum Beispiel eine Softshelljacke eingeführt, so de Klein.

Damit verspreche man sich eine höhere Akzeptanz in den Feuerwehren, zumal unter den Brandschützern die Akzeptanz der „alten“ Uniform in den vergangenen Jahren immer weiter zurückgegangen sei. Außerdem sei die neue Bekleidung kostengünstiger für die Kommunen, die für die Beschaffung von Feuerwehrbekleidung zahlen müssen. Eine aktuelle Ausgehuniform kostet zwischen 300 und 350 Euro, so der Kreisbrandmeister.

Allerdings müssten nicht sofort für alle Feuerwehren die neuen Uniformen beschafft werden, weil laut de Klein die alten Uniformen weiterhin „aufgetragen“ werden dürfen. De Klein weiß aber auch, dass diese Uniformen nicht mehr den Wünschen und Anforderungen einer modernen Feuerwehr-Dienstkleidung entsprechen. Das Design für die Herrenuniform stamme nach seinen Worten zum Beispiel aus den 1960-er-Jahren. Für Frauen wurden erst Anfang 1990 eine „gescheit“ sitzende Jacke und Hose entworfen.

Der Feuerwehrchef betont, dass er die Einführung einer modernen Dienstkleidung sehr begrüße: „Grundsätzlich wollen sich Feuerwehren einheitlich in der Öffentlichkeit präsentieren. In den Bundesländern, die bereits eine neue Uniform haben, wie Bayern oder Schleswig-Holstein, zeigt sich eine deutlich positivere Außenwirkung.“ (kat)