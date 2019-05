Neuer Seelsorger für Helios-Klinik in Northeim

Northeim – In der Northeimer Helios-Klinik hat ein neuer Krankenhausseelsorger seinen Dienst aufgenommen. Es ist der evangelische Diakon Holger von Oesen.

Landessuperintendent Eckhard Gorka hat den 55-jährigen Diakon vertretungsweise mit der Seelsorge in der Klinik beauftragt. Unterstützt wird er dabei von den Grünen Damen.

Der Diakon tritt damit vertretungsweise die Nachfolge des im vorigen Jahr verabschiedeten Pastors Matthias Spiegel-Albrecht an.

Ein Krankenhausaufenthalt ist eine besondere Lebenssituation, in der oft existenzielle Fragen und Unsicherheiten auftauchen. In dieser Phase ist es wichtig, Patienten und Angehörigen auf Wunsch zur Seite zu stehen und sie auf ihrem Lebensweg ein Stück weit zu begleiten und zu unterstützen“, so Holger von Oesen, der vorab ein Praktikum in einem Göttinger Krankenhaus absolvierte.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn von Oesen einen kompetenten Ansprechpartner für unsere Patienten und ihre Angehörigen, aber auch für unsere Mitarbeiter gefunden haben und wünschen ihm einen guten Start in unserem Haus“, sagte Marko Schwartz, Klinikgeschäftsführer Helios Albert-Schweitzer-Klinik Northeim.

Und von Oesen antwortete: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben. Von den Kolleginnen und Kollegen wurde ich in den ersten Tagen sehr herzlich empfangen. Einige vertrauensvolle Gespräche konnte ich bereits führen – auf weitere interessante Begegnungen freue ich mich sehr.“

Der studierte Religionspädagoge verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der kollegialen Beratung, Supervision und seelsorgerischen Gesprächsführung. Ein Schwerpunkt seiner beruflichen Tätigkeit lag bislang im Bereich der Jugendarbeit – hier war er zuletzt als Kreisjugendwart in Einbeck tätig.

„Nach mehr als zwei Jahrzehnten in der Jugendarbeit war es für mich an der Zeit, eine berufliche Veränderung vorzunehmen. Ich habe mich bewusst für die stationäre Arbeit entschieden, um wieder vermehrt den Einzelnen in den Blick zu nehmen“, ergänzte von Oesen.

Der gebürtige Hannoveraner ist verheiratet und Vater einer Tochter. goe