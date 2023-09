Grippe und Corona: Nicht jeder braucht eine Impfung

Von: Kathrin Plikat

Demnächst startet die Impfsaison gegen Grippe. Auch Impfungen gegen das Coronavirus werden angeboten (Symbolbild). © Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Demnächst startet die Impfsaison gegen Grippe und Corona. Wir haben nachgefragt, wer sich impfen lassen sollte.

Northeim – Obwohl die Corona-Pandemie vorüber ist, entwickelt sich das Coronavirus auch in Deutschland weiter. Aktuell steigt die Zahl der Infektionen wieder an, auch im Kreis Northeim. Wolfgang Boldt, Arzt in der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Moringen und Vorsitzender des Northeimer Ärztevereins, registriert aktuell in der Infektsprechstunde in seiner Praxis wieder häufiger Corona-Infektionen.

Zum Thema Corona-Impfung im Herbst 2023 sagt der Mediziner, dass er sich der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) anschließe (siehe Hintergrund). Er gehe davon aus, dass viele Praxen aktuell noch auf die Zulassung der aktuellen Impfstoffe auf die neuen Virus-Varianten warten und diese Impfung dann parallel zur Grippe-Impfung anbieten.

Erwartet werden die ersten Lieferungen mit Grippe-Impfstoff schon in diesen Tagen. Boldt: „ Es spricht aus meiner Sicht nichts dagegen, dann auch zeitnah mit den Impfungen zu beginnen, da es ja rein logistisch auch einige Zeit dauern wird.“

Er ergänzt, dass die Empfehlung zur Grippeimpfung auch in diesem Herbst unverändert unter anderem für Menschen ab 60 Jahren sowie mit chronischen Grunderkrankungen, Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen, medizinisches Personal und Personen in Einrichtungen mit umfangreichen Publikumsverkehr gelten. Ebenfalls gegen Grippe impfen lassen sollten sich Kontaktpersonen von sogenannten Risikopatienten zum Beispiel mit einer Immunschwäche oder in einer Krebstherapie, außerdem Schwangere.

Laut Boldt wurden in seiner Praxis in diesem Jahr mehr Atemwegserkrankungen behandelt, als in den Jahren davor. Aus diesem Grund wurde auch eine räumlich getrennte Infektsprechstunde beibehalten. „Da gab es auch mal wieder etwas ruhigere Zeiten. Aber insbesondere in den vergangenen Wochen kamen wieder mehr Patienten mit Atemwegsinfektionen, einige von ihnen auch mit positivem Corona-Selbsttest.“ In seiner Praxis stelle man sich für Herbst und Winter auf eine erneut höhere Anzahl von Atemwegserkrankungen ein. (kat)